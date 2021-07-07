ماليزيا: العالم يحتاج لنهج جديد للتعامل مع كورونا

قال وزير الخارجية الماليزي هشام الدين حسين، إن العالم يحتاج إلى نهج جديد للتعامل مع فيروس كورونا؛ نظرًا لظهور عدة متغيرات جديدة أدت إلى زيادة الإصابات في جميع أنحاء العالم.

وأوضح حسين - وفقًا لوكالة الأنباء الماليزية اليوم الأربعاء - أن رابطة آسيان وروسيا ركزتا على التعاون في معالجة قضية كوفيد-19 منذ العام الماضي، مؤكدا أن انتشار كورونا قد أدى إلى زيادة المنافسات بين القوى الكبرى في العالم ويتسبب في ضعف النظام متعدد الأطراف.

وتابع: "يجب على آسيان أن تكون عمودا لأسيا والمحيط الهادئ، وأما روسيا ينبغي عليها أن تدعمها من أجل السلامة والاستقرار في هذه المنطقة".

إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 184 مليونا و616 ألفا و978 حالة.



وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و993 ألفا و241 حالة.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3.26 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.