الأربعاء 07 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كينيا تبدأ مجددا حملة التطعيم ضد الحصبة وتستهدف 4 ملايين طفل

كورونا في كينيا
كورونا في كينيا

بدأت كينيا مجددا برنامجها الخاص بالتطعيم ضد مرض الحصبة، في مسعى لعلاج المشكلة التي عاودت الظهور بشكل كبير خلال القيود المفروضة في الدولة الإفريقية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية على موقعها الإلكتروني أن كينيا بدأت حملة التطعيمات التي تستمر 10 أيام لمكافحة الحصبة شديدة العدوى والحصبة الألمانية، مؤكدة أنها تستهدف 4 ملايين طفل تتراوح أعمارهم بين تسعة أشهر وخمس سنوات في 22 مقاطعة من أصل 47 مقاطعة في كينيا شهدت أعلى معدلات انتشار المرض.

وقالت وزارة الصحة الكينية إن الحصبة هي "ثالث أكثر الأسباب شيوعا للوفاة بين الأطفال بسبب أمراض يمكن الوقاية منها بالتطعيمات"، موضحة أنه في عام 2020، حصل 85٪ فقط من الأطفال في الدولة الواقعة شرق إفريقيا على الجرعة الأولى من اللقاح وأقل من 50٪ تلقوا الجرعة الثانية.

وأضافت أن تقييم أجري في كينيا بدعم من منظمة الصحة العالمية أظهر ارتفاعا كبيرا في عدد الأطفال غير الملقحين، موضحة أن "الزيادة غير المسبوقة في عدد الأطفال غير الملقحين، وتراكم أعداد الأطفال المعرضين للإصابة إلى أكثر من 1ر2 مليون، واستمرار وباء /كوفيد -19/، هي عوامل ساعدت على تفشي المرض".

وقال الدكتور ماتشيديسو مويتي ، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، إن "التفشي الأخير للحصبة، بالإضافة إلى الحمى الصفراء والكوليرا والتهاب السحايا، يشير إلى وجود فجوات مقلقة في تغطية التحصين والمراقبة في إفريقيا. وبينما نحارب كوفيد-19، لا يمكننا أن نترك أي شخص معرض بشكل خطير لأمراض يمكن الوقاية منها. أحث جميع البلدان على مضاعفة الخدمات الصحية الأساسية، بما في ذلك حملات التطعيم المنقذة للحياة".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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