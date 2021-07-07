مهلة شهر لاستكمال الأوراق.. ضبط 15 منشأة مخالفة للاشتراطات البيئية بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط أعمال اللجنة المشٌكلة وفقاً للقرار رقم 237 لسنة 2021 بشأن المرور على المنشآت والأنشطة الخاضعة للتقييم البيئي بنطاق محافظة دمياط للتأكد من استيفاء الاشتراطات البيئية ومهمات الحماية المدنية والوقاية الصحية.

وأجرت اللجنة مرورا على على 15 منشأة متنوعة ، ما بين مطاعم ومخابز وأفران بمدينة رأس البر، تبين وجود بعض المخالفات منها عدم وجود تقارير طبية، وتقارير الدفاع المدني، وكذا عدم استخراج الموافقات البيئية.

مهلة شهر للمنشآت التي تستكمل الأوراق والتراخيص

و قررت المحافظ إعطاء المنشآت التي لم تستكمل أوراقها والتراخيص الخاصة بها مهلة شهر من تاريخ التفتيش، على أن يتم إصدار قرار من الشؤون القانونية بغلق المنشآت التي لم تستكمل أوراقها بعد انتهاء المدة الممنوحة لهم، ووجهت تعليماتها لإدارة البيئة بديوان عام المحافظة بتكثيف المرور بشكل دوري وأسبوعي على جميع المنشآت والأنشطة الخاضعة للتقييم البيئي بنطاق محافظة دمياط للتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات البيئية.

إزالة 23 حالة تعد على النيل

وفي سياق آخر قال محافظ دمياط ، إن الحملة المكبرة لإزالة التعديات على نهر النيل أسفرت عن إزالة 13 حالة تعد لأقفاص سمكية و 10 أكشاك على جسور النيل".

وأكدت، فى تصريح لها اليوم، نجاح الجهود المبذولة بالتعاون بين المحافظة ووزارة الموارد المائية والري و مديرية امن دمياط خلال الحملة المكبرة، التي استهدفت تطهير مجرى نهر النيل من أية تعديات أو مخالفات وملوثات بداية من قريتي البستان والعادلية بمركز دمياط تليها قرى مركز فارسكور.

وأشارت "المحافظ" الى أن الحملة قد أسفرت عن إزالة 13 حالة تعدى بإجمالي 26 قفص سمكى عائم وغاطس بمساحة 26000 متر، بالإضافة إلى إزالة 10 أكشاك على جسور النيل فضلاً عن تطهير المجرى من أى مخالفات او ملوثات، حيث تم تحرير محاضر بيئية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.