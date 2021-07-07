بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي

بدأ قبل قليل الاجتماع الأسبوعي للوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، لمناقشة عددا من الملفات الهامة والقضايا الشائكة.

وعلى رأس الملفات المقرر مناقشتها اليوم، بحث استعداد الحكومة لافتتاح عددا من المشروعات القومية 30/6 المقبل، والمرحلة الأولى من مشروعي العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ونحو 6 مدن أخرى جديدة.

ومن المرتقب أيضا مناقشة أوضاع جائحة كورونا ودراسة أعداد المصابين واستعراض الموقف الخاص بحصول المواطنين على لقاح كورونا والكميات المقرر الحصول عليها قريبا من الخارج وموقف التصنيع المحلي.

كما يتوقع مناقشة المجلس مدى جاهزية الوزارات للانتقال الحكومي للحي المخصص لهم بالعاصمة الادارية الجديدة بدءا من الشهر المقبل وما إذا كانت هناك أي معوقات يجب إزالتها واتخاذ اللازم.

وعلى أجندة المجلس أيضا مناقشة سير عمليات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري المعروفة بمبادرة حياة كريمة، والتي يتوقع تدشينها رئاسيا بشكل رسمي الشهر الجاري.

كما يناقش المجلس اتخاذ عددا من القرارات بالموافقة على طلبات مقدمة من قبل عددا من الوزارات وعددا من المحافظات.