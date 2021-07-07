الأربعاء 07 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

بدأ قبل قليل الاجتماع الأسبوعي للوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، لمناقشة عددا من الملفات الهامة والقضايا الشائكة.

وعلى رأس الملفات المقرر مناقشتها اليوم، بحث استعداد الحكومة لافتتاح عددا من المشروعات القومية 30/6 المقبل، والمرحلة الأولى من مشروعي العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ونحو 6 مدن أخرى جديدة.

ومن المرتقب أيضا مناقشة أوضاع جائحة كورونا ودراسة أعداد المصابين واستعراض الموقف الخاص بحصول المواطنين على لقاح كورونا والكميات المقرر الحصول عليها قريبا من الخارج وموقف التصنيع المحلي.

كما يتوقع مناقشة المجلس مدى جاهزية الوزارات للانتقال الحكومي للحي المخصص لهم بالعاصمة الادارية الجديدة بدءا من الشهر المقبل وما إذا كانت هناك أي معوقات يجب إزالتها واتخاذ اللازم.

وعلى أجندة المجلس أيضا مناقشة سير عمليات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري المعروفة بمبادرة حياة كريمة، والتي يتوقع تدشينها رئاسيا بشكل رسمي الشهر الجاري.

كما يناقش المجلس اتخاذ عددا من القرارات بالموافقة على طلبات مقدمة من قبل عددا من الوزارات وعددا من المحافظات.

الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع الأسبوعي استعداد الحكومة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

القبض على رجل أعمال وعضو مجلس إدارة نادٍ شهير بالتجمع

مصر تتيح تأشيرتها السياحية إلكترونيا لمواطني 74 دولة

الحكومة تكشف حقيقة تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة

6 قاطرات و7 لانشات وفحص.. تفاصيل مغادرة «إيفرجيفين» لقناة السويس

بالأسماء.. «الصحة» تسحب 68 مكملا غذائيا ومستحضرا دوائيا

هارب من 124 حكماً.. تفاصيل القبض على العضو السابق بـ«مجلس الأهلي»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

مصر تحقق 117 مليار جنيه سنويا من شبكة الطرق

الحسين عبدالرازق

الكلام في الممنوع!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المال العام .. ورؤوس حان قطافها!

إبراهيم داود

عطايا بيرم التونسى

ماجد حبته

غباء إثيوبى غير مفاجئ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه [7]

جمال-أسعد

فستان حبيبة والوصاية الدينية

القس. رفعت فكرى

الأصوليون وعقدة الفستان!

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اكتشاف 4 إصابات بطفرة «دلتا بلس» لكورونا في إسرائيل

فلسطين تستنكر اعتقال قوات الاحتلال مدير عام لجان العمل الصحي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة