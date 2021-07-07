بمليار و200 مليون جنيه.. مشروعات الشباب توفر 24685 فرصة بكفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم تمويل مشروعات الشباب بمليار جنيه و200 مليون لتوفير 24685 فرصة عمل، من برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية، لافتًا إلى أن إجمالي المشروعات المنفذة والمقدمة التي تم تنفيذها من خلال البرنامج يتضمن تمويل 10879 مشروعًا بقيمة مليار و294 مليون و912 ألف و491 جنيها لتوفير 24685 فرصة عمل، تحت إشراف جمال ناصف، مدير إدارة "مشروعك".



مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة



وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتمويل من عدد من البنوك، لبرنامج مشروعك لتشجيع الشباب على العمل والبدء في مشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.

تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث النظم

وأضاف المحافظ أنه يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، ولاسيما أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة خمس سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان في مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحميل العميل أي أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك في جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.

و شهد محافظ كفر الشيخ، تسليم 12 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنيين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، من خلال تقنية "الفيديو كونفرانس"، بحضور رؤساء مراكز ومدن المحافظة.



كما تم تسليم 12 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم 3 عقود تقنين ببيلا و3 عقود بدسوق وعقدين بسيدي سالم، وعقدين بقلين، وعقد بكلًا من الرياض والحامول، إذ أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وأضاف أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغ 712عقداً، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.