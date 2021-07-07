الأربعاء 07 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة العالمية»: المنظمة لا توصي بجرعة ثالثة من لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة لا توصي بجرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا، لأنه ليس هناك دليل على أفضلية ذلك.

وأشار إلى أن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا تؤثر على حق من لم يحصلوا على أي فرصة في التطعيم، لافتاً إلى أن هناك تطعيمات من لقاحات فيروس كورونا تعطي على جرعتين أو جرعة واحدة. 

وأوضح أنه لم توجد أى دراسات حتى الأن تؤكد فعالية المزج بين أنواع اللقاحات في حصول الشخص على لقاح من نوع والجرعة الثانية من نوع آخر.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الأن المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، حول مستجدات جائحة كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن المؤتمر سيسلط الضوء على آخر مستجدات جائحة كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط وأوضاع التحورات والتطعيم في الإقليم فضلاً عن الإرشادات الصحية الواجب اتباعها خلال الاحتفال بعيد الأضحى.

يشارك في المؤتمر؛ الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، الدكتور إيفان هوتن، مدير قسم الأمراض السارية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط .

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 567 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 215419  حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 164 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

الصحة العالمية جرعة ثالثة لقاح فيروس كورونا الجرعة الثالثة طعيمات من لقاحات فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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