ضبط 17 مخالفة فى حملة تموينية بمرسي مطروح

كشف حسن كمال الشيباني مدير التموين بمطروح، عن شن حملة تموينية، فجر اليوم الأربعاء، من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ببراني على الأسواق و المحال والمنشأت من مخابز و مستودعات دقيق ومستودعات بوتاجاز بكلا من مدينى النجيلة وبراني تمكنت من ضبط 17 من المخالفات المتنوعة و البيان التفصيلي لها كالأتي :

توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو عذر قهري لمخبز بلدي عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل بالمخبز ،عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد 0مستودع دقيق ) 3 ثلاثة مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، مخالفة عدم الإعلان عن أسعار اأسطوانات البوتاجاز ،تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختص للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كان الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، كشف عن أن الوزارة وضعت خطة عمل شاملة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة على مستوى محافظات الجمهورية، حرصًا على تحقيق التواجد المستمر بالأسواق والأنشطة والأغراض التموينية، لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة في الاستهلاك.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ركزت على ضمان توافر جميع السلع الغذائية وبصفة خاصة الأساسية "اللحوم ــ الأسماك ــ منتجات الألبان ــ الدواجن ــ الدقيق ــ السكر ــ الزيت ــ الأرز" بمنافذ الوزارة الثابتة الممثلة فى المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتي الجملة، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها بالسوق الحرة، وإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار "جملة ــ نصف جملة ــ قطاعى".

وأكد تكثيف جهود إحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز، لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم طبقًا لمعدلات الإنتاج ومطابقته المواصفات والأوزان والأسعار المقررة، ومنع تهريب الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% إلى السوق السوداء، وكذلك التصدي المستمر للمتاجرين والمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها، واستمرار جهود مكافحة ظواهر الغش التجارى والسلع المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.