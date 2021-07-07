الأربعاء 07 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الأنبا إشعياء يلتقي خدام كنائس إيبارشية طهطا

الأنبا إشعياء
الأنبا إشعياء

التقى الأنبا إشعياء مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإيبارشية بطهطا وجهينة وتوابعهما، مساء أمس  الثلاثاء، بخدام وخادمات كاتدرائية الشهيدين العظيمين كيرياكوس ويوليطة  وكاتدرائية الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بساحل طهطا.

وجاء هذا اللقاء على هامش اجتماع الأنبا إشعياء الأسبوعي ، بكاتدرائية الشهيدين العظيمين كيرياكوس ويوليطه أمه بساحل طهطا.  

 وتناول اللقاء متابعة شئون الخدمة  والخدمات الروحية بهذه الكنائس، وذلك في إطار حرص نيافته على دعم التواصل الدائم مع رعاة وخدام كنائس الإيبارشية .
 في سياق متصل تستعد عدد من كنائس الإيبارشية لعودة الخدمات والأنشطة الكنسية ، خلال الشهر الجاري ، بأعداد محدودة وإجراءات احترازية مكثفة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل الذي يستمر حتى 12 يوليو الجاري، بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.

ويعتبر صوم الرسل من أقدم الأصوام في الكنيسة عبر الأجيال، حيث يستند إلى الآية التي تقول: "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، كما يعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يتسلم لوحي الشريعة وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ في خدمته.

وصوم الرسل هو صوم تتبعه الأرثوذكسية و‌الكنيسة الكاثوليكية، يبدأ الصوم في يوم الإثنين الثاني بعد عيد العنصرة ويستمر حتى عيد القديسين بطرس وبولس، الذي يحُل في 12 يوليو وتتراوح مدته من ثمانية إلى اثنين وأربعين يومًا بسبب طبيعة عيد القيامة.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

الكنيس الأنبا إشعياء مطرانية طهطا الخدام الكنيسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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