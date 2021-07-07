الأربعاء 07 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استدعاء أهل شاب سقط من «السابع» في المطرية للاستماع لأقوالهم

جثة
جثة

أمرت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الأربعاء، باستدعاء أهل شاب لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق السابع لسماع أقوالهم، و كانت النيابة امرت بتشريح جثة شاب لقى مصرعه، عقب سقوطه من الطابق السابع لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتبين من مناظرة النيابة لجثة المتوفي، أنها لذكر يبلغ من العمر 40 عاما وتوفي نتيجة إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي وكسور متفرقة بالجسد.

وكانت مباحث قسم شرطة المطرية، قد تلقت بلاغا يفيد بسقوط شاب من الطابق السابع بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى (ف. م. أ)، في العقد الرابع من العمر، وسط بركة من الدماء، أسفل العقار محل الواقعة، يرتدي كامل ملابسه، تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

- اختصاصات الطب الشرعي 

وفي سياق منفصل تتعدد اختصاصات الطب الشرعي منها تشريح جثث المتوفين فى الجرائم الجنائية، و الكشف الطبي على المصابين فى القضايا الجنائية والمدنية، و فحص أحراز المضبوطات فى القضايا الجنائية، و تقدير السن فى الأحوال التى يتطلبها القانون. 

 وكذلك بحث قضايا الأحوال الشخصية (العنة – تنازع البنوة – العته)، و بحث القضايا العمالية (إصابات العمل – الأمراض المهنية)، و  التعامل مع الحوادث والكوارث الجماعية، و الكشف على نزلاء السجون المطلوب الإفراج عنهم صحيا، و حضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائي، و المثول أمام المحاكم لإبداء الرأي الفني فى تقاريرهم ، و فحص وتحليل أحراز العينات الحشوية .

و يعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فهو في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، و ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

الكشف الطبى الطب الشرعي النيابة العامة نيابة المطرية العثور على جثة تصريح بالدفن تشريح جثة سقوط شاب من الطابق السابع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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