القبض على صاحب «فرن» استولى على 4 ملايين جنيه بـ«نقاط وهمية»

ألقى رجال مباحث التموين والتجارة الداخلية، القبض على صاحب مخبز، لقيامه بإجراء عمليات بيع وهمية، للاستيلاء على نقاط الخبز، لتحقيق أرباح غير مشروعة. مستوليا على 4 ملايين جنيه بروض الفرج.

وتعود الواقعة عندما تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مخبز بلدي، كائن بدائرة قسم شرطة روض الفرج، لقيامه بالاستيلاء على المال العام، من خلال التلاعب بماكينة صرف الخبز بالمخبز ملكه، وقام بإجراء عمليات بيع وهمية، والاستيلاء على نقاط الخبز المنصرفة ببطاقات التموين بقيمة مبلغ مالي يقدر بنحو 4 مليون جنيه، دون التصنيع الفعلي لرغيف الخبز، بقصد الاستيلاء على المال العام، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة.

كان قد كشف عبد المنعم خليل، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الرقابة الداخلية، مستشار وزير التموين، عن وجود حملات تموينية مكثفة للمديريات، بتعليمات من وزير التموين استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وكشف خليل أن الوزارة لاحظت خلال الفترة الماضية، وجود كميات كبيرة من الأملاح المغشوشة والمقلدة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتباع في المحافظات للمحال التجارية، وتقلد ماركة أملاح شهيرة حتى يصعب على المواطن فهم تقليدها.

وأوضح في تصريحات لـ“الدستور” أن أكثر المحافظات التي بها كثافة في الغش كانت الغربية والمنوفية.

وأضاف أنه تم شن حملات للكشف عن مصدر الملح المقلد والمغشوش، وتم تنظيم حملات مكثفة للوصول إلى منابع هذه المصانع التي تستغل شهرة منتج بعينه، وتقوم بتقليد إما الاسم، أو شكل “الكيس” في حين أن الاسم الأصلي يختلف عنه في حرف واحد فقط.

وأكد أن الوزارة حددت عقوبة غش السلع تصل من سنة حبس، و10 آلاف جنيه غرامة، إلى 10 سنين، إذا كانت تضر الصحة العامة.

وكان الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، كشف عن ضبط 99.5 طن ملح مختلف الأنواع، في ضوء الخطة الرقابية الإشرافية لمتابعة الأسواق والمنشآت التموينية لتوفير احتياجات المواطن في محافظة المنيا.

وأضاف يوسف، أنه تحررت المخالفات التموينية أثناء المرور والمتابعة لكمية الملح المضبوطة، وتنوعت ما بين بدون فواتير ومخازن بدون ترخيص وتقليد العلامات التجارية، وجاري اتخاذ اللازم طبقا للوائح والقوانين التموينية.

ضبط شيكولاته وحلوى ضارة

وأوضح أنه تم سحب أنواع من الشوكولاتة الضارة، التي تباع للأطفال في المحال والسوبر ماركت، معبأة داخل سرنجة.

وأشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم حاليا بشن حملات رقابة مشددة على مستوى المحافظات، لسحبها من الأسواق بعد التأكد من أضرارها، كما سحبت الوزارة أيضا "مصاصة" تباع في محلات السوبر ماركت، وفي الأكشاك، مضرة بصحة الأطفال.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للتجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الحملات تستهدف متابعة وملاحقة السلع غير المطابقة للمواصفات والتي لها قانون مستقل، وأيضًا يتم متابعة السلع منتهية الصلاحية والتى تدخل فى سياق قانون الغش التجارى، إضافة إلى المنتجات غير الصالحة بسبب سوء التخزين.

وكشف عن عقوبة تتعلق بالمنتجات مجهولة المصدر، والمشاكل التى تتعلق بالفواتير الخاصة بالبضاعة، حيث تتابع الحملات الفواتير الخاصة بالسلع التالفة، لمعرفة المتسبب في إتلافها التاجر أم المصنع لتحديد العقوبة لكل حالة.

وأشار إلى أن هناك ما يسمى بالمواصفة القياسية، فكل سلعة موجودة فى مصر، لها مواصفة قياسية، ويُكتب عليها اسم الصنف، والمكونات الخاصة بها، واسم المصنع وعنوانه ودرجة الحفظ الخاصة به، والبلد المنشأ مصرى أو مستورد.