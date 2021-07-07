بسبب خلافات أسرية.. حبس عم وعمة عذبا طفلة أخيهما بالجيزة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة ، اليوم الأربعاء، بحبس المتهمين بتعذيب طفلة شقيقهما بسبب خلافات أسرية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات. وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

- تفاصيل البلاغ

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا من أحد المستشفيات، يفيد استقبالها طفلة تبلغ من العمر3 سنوات، مصابة بعدة حروق متفرقة بأنحاء جسدها.

و بسؤال والدة الطفلة أفادت أن ابنتها تقيم بصحبة أسرة والدها، واتهمت شقيق زوجها وشقيقته، بسوء معاملة ابنتها، وحرق جسدها، بسبب خلافات أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

- عقوبة تعذيب الأطفال

لم يفرد المشرع أبوابا خاصة بجريمة تعذيب الأطفال، ولكن تحدث في عقوبة الضرب، وعقوبة الضرب في المادتين 240 و241 من قانون العقوبات، وعما إذا كان الضرب بأداة أو بدن أو كان فيه تعدد وتكون عقبته الحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات، وإذا نتج عن الضرب عاهة مستديمة تكون العقوبة من 3 إلى 5 سنوات وإذا كان فيه سبق إصرار وترصد فتكون العقوبة السجن المشدد من 3 سنوات لـ 10 سنوات، وما ينطبق على الضرب البالغين ينطبق على الأطفال.

و يكفل قانون الطفل على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية:

أ- حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.

ب- الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أي وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق .

ج- حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة فى الحصول على المعلومات التى تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقا للإجراءات التى يحددها القانون .