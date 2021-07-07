الأربعاء 07 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تشارك في احتفالية اليوم العالمي للكينوا

الدكتور عبد الله
الدكتور عبد الله زغلول

شارك الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، عبر الفيديو كونفرانس، في الاحتفالية السنوية باليوم العالمي للكينوا، اليوم الأربعاء، الموافق 7 يونيو، بمشاركة 24 دولة أجنبية وعربية مختلفة.

ورحب زغلول بهذا اللقاء الذي يضم نخبة من المهتمين بالكينوا وأصحاب الشركات والمستثمرين وفريق العمل بالمشروع .

وقال خلال كلمته في الاحتفالية إن التغيرات المناخية لها تأثير كبير على القيمة المضافة للأمن الغذائي، وتعتبر مصر من إحدى الدول المتأثرة بالتصحر والتغيرات المناخية حيث تقع مصر في المناطق الجافة وشديدة الجفاف نظراً لقلة الأمطار ومحدودية الموارد المائية مما جعل الدولة المصرية تضع في اهتمامها من خلال رؤية استراتيجية 2030 كيفية تعظيم القيمة المضافة لمواجهة التصحر في مجالات مختلفة لتحقيق الأمن الغذائي نظراً لزيادة عدد السكان وبالتالي الطلب الكبير على الغذاء في ظل محدودية المياه وهذا هو التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة المصرية .

وأشار رئيس مركز بحوث الصحراء إلى أن مصر من الدول الرائدة في مشاركة العالم في الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر والتي تهدف إلى كيفية تحديد الأماكن المتدهورة وكيفية مقاومة الجفاف والملوحة لإنتاج غذاء آمن وكافي وكيفية تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية حيث تعتبر مصر من الدول الرائدة في تنفيذ المشروعات القومية والتي تهدف إلي كيفية إنتاج أصناف مقاومة للجفاف والملوحة وكيفية استغلال كل نقطة مياه .

وقال زغلول إن في اليوم العالمي للكينوا نحتفل بكيفية تعظيم إدخال نباتات جديدة تتحمل الظروف البيئية الهامشية وخصوصاً الدول المتأثرة بالتصحر وعلى رأسها مصر وتعتبر الكينوا أحد أهم هذه المحاصيل.

وأضاف أنه بناءاً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة إجراء مزيد من البحوث والدراسات التي تعظم من سلسلة القيمة المضافة وتقديم كل الدعم في هذا الإطار لإضافته في التراكيب المحصولية الملائمة للبيئات الهامشية الموجودة في المناطق الصحراوية مما يساهم في سد الفجوة الغذائية، قام مركز بحوث الصحراء ممثلاً لوزراة الزراعة بعمل تجربة رائدة مع المركز الدولي للزراعات الملحية بدبي في تقديم سلسلة من تعظيم القيمة المضافة لنبات الكينوا في محافظة الوادي الجديد ساهمت في تشجيع المزارعين للتوسع في زراعة نبات الكينوا وبالتالي المساهمة في سد الفجوة الغذائية .

الزراعة تشارك احتفالية اليوم العالمي للكينوا بمشاركة الاهلى دولة عربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

القبض على رجل أعمال وعضو مجلس إدارة نادٍ شهير بالتجمع

مصر تتيح تأشيرتها السياحية إلكترونيا لمواطني 74 دولة

الحكومة تكشف حقيقة تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة

6 قاطرات و7 لانشات وفحص.. تفاصيل مغادرة «إيفرجيفين» لقناة السويس

هارب من 124 حكماً.. تفاصيل القبض على العضو السابق بـ«مجلس الأهلي»

بالأسماء.. «الصحة» تسحب 68 مكملا غذائيا ومستحضرا دوائيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

مصر تحقق 117 مليار جنيه سنويا من شبكة الطرق

الحسين عبدالرازق

الكلام في الممنوع!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المال العام .. ورؤوس حان قطافها!

إبراهيم داود

عطايا بيرم التونسى

ماجد حبته

غباء إثيوبى غير مفاجئ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه [7]

جمال-أسعد

فستان حبيبة والوصاية الدينية

القس. رفعت فكرى

الأصوليون وعقدة الفستان!

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اكتشاف 4 إصابات بطفرة «دلتا بلس» لكورونا في إسرائيل

فلسطين تستنكر اعتقال قوات الاحتلال مدير عام لجان العمل الصحي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة