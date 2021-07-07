كتاب «الثالوث» يشارك بمعرض الكتاب بجناح هيئة الخدمة الروحية

يشارك كتاب "الثالوث"، للدكتور سكوت سوين، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، وذلك بجناح هيئة الخدمة الروحية للنشر.

ويقدم الكتاب شرحًا مُبسَّطًا وتفصيليًّا عن العقيدة الأكثر محوريّة في المسيحيّة، عقيدة الثالوث، كما يتناول العقيدة من وجهة نظر كتابيّة معاصرة سهلة الفهم، مُراعيًا تطبيقاتها العمليّة ومدافعًا عنها ضد الأغلاط الشائعة.

ويركز الكتاب على شرح عميق ومفصَّل وفي نفس الوقت قصير ومُختصَر عن عقيدة الثالوث ، وذلك مع ربطها بالواقع العملي والتعبّدي في حياة المسيحيين.

يشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52، حوالي 22 دار نشر مسيحية، تابعة للكنائس المسيحية الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية، وبعض الأديرة القبطية.

كما يشارك لأول مرة عدد من دور النشر القبطية من بينها دار نشر مجلة مار مرقس التابعة لدير القديس الأنبا مقار بوادي النطرون ومركز معلم الأجيال البابا شنودة الثالث والتابع لكنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون، والتي تتواجد في قاعة 1 بمركز أرض المعارض بالتجمع الخامس.

وتشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب كل من دور نشر "دار الكتاب المقدس" والتي شاركت بجناحين أحدهما للكبار وآخر للأطفال، ودار الأسقفية، ودار الثقافة الإنجيلية، والتي اهتمت بتقديم كتب نفسية واجتماعية من بينها كتاب "التغلب على الاكتئاب"، وكتاب "حتميات الإيمان المسيحي"، وكتاب "الفكر اللاهوتي في كتابات بولس الرسول"، للدكتور القس فهيم عزيز، وكتاب "لماذا لست ملحدًا".

كما شارك من دور النشر المسيحية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية "المركز الثقافي القبطي" وكنيسة السيدة العذراء مريم ومركز بار نيون للتراث الآبائي، وكنسة مار مرقس بمصر الجديدة، ومطرانية كفر الشيخ ممثلة في دير القديسة دميانى ببراري بلقاس.

أما عن مشاركة دور النشر التابعة للكنيسة الكاثوليكية بمصر، فشارك بها المركز الثقافي الفرنسيسكاني، ودار الأكويني وبطريركية الأقباط الكاثوليك.

كما شاركت دور نشر تابعة للكنيسة الإنجيلية من بينها دار الإخوة للنشر والهيئة الروحية والهيئة القبطية الإنجيلية ولجنة خلاص النفوس، وهيئة الخدمة الروحية للأطفال والتي خصصت جناحا خاصا لكتيبات الأطفال بقاعة 3، بجانب تقديم ورش عمل لهم عند مرافقتهم لأسرهم خلال زيارتهم لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52.

وساهمت الكنيسة الأسقفية ببعض الإصدارات في جناحها بمعرض الكتاب من خلال دار النشر الأسقفية ودار اوفير للنشر.