فيلم «مش أنا» لتامر حسنى يحقق إيرادات منخفضة للمرة الأولى

انخفضت ايرادات الفيلم السينمائى الجديد “مش انا ”للنجم تامر حسنى للمرة الاولى منذ طرحه بدور العرض السينمائى، وحقق أمس ايرادات بلغت 637 الف جنيه ليصبح إجمالي ايراداته 18 مليون و 801 الف جنيه.

نجح الفنان تامر حسني في تحقيق نجاحا جماهيريا كبيرا بأحدث أعماله السينمائية "مش أنا" الذي طرح بالسينمات خلال الفترة الماضية وحصد إيرادات قياسية خلال أيام من طرحه بدور العرض السينمائية داخل مصر والوطن العربي ولكن للمرة الاولى منذ عرضه فى السينما تنخفض ايراداته لاقل من مليون جنيه .

ويدخل فيلم “مش انا ”في منافسة حادة مع النجم كريم عبد العزيز المقرر طرح فيلمه الجديد “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” اليوم بعد رفع نسبة الأشغال في دور العرض الي 70٪

قصة “مش أنا”

يقدم تامر حسني خلال فيلم مش أنا قصة مختلفة تماما من خلال إصابة بطل العمل الذي يقدمه تامر حسني باسم "حسن" بحالة نفسية خطيرة، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، وتشهد أحداث الفيلم ارتباطا كبير وحرصا ملحوظا منه على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته وبعد ذلك يفقدها فيتعرض لمشكلات بسبب شخصيته المهتزة، ويدخل في دويتو كوميدي مميز مع الفنان الكبير ماجد الكدوانى.

أبطال وصناع الفيلم

يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم بجانب الفنان تامر حسني على رأسهم الفنانة حلا شيحة، الفنانة القديرة سوسن بدر، حجاج عبد العظيم، عصام السقا، محمد الجوهري، فايز المالكي وعدد من نجوم وضيوف الشرف منهم الفنان محمد عبد الرحمن توتا، الفنان إياد نصار،تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق في أولى التجارب الإنتاجية لحسام حسني شقيق تامر حسني بمشاركة سينرجي فيلمز للمنتج تامر مرسي ويعرض بعدد كبير من دور العرض السينمائي.