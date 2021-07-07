شقيقان بالمنوفية مصابان بعجز كلي: «نفسنا في كراسي نخرج نشوف الدنيا»

“نفسي اشوف الدنيا والدنيا تشوفني نفسنا في كراسي متحركة نتحرك بيها” هكذا بداءت خديجة محمد حديثها لـ"الدستور" في جو من الحياة العائلية يعيش "الشقيقين" بصحبة والديهما وثلاثة من الأشقاء في منزل مكون من طابق واحد في قرية جزيرة الحجر التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، لا يستطيعون الحركة أو السير بعد إصابتهم بالعجز الكامل، وأصبحت أمنيتهما أن يكون لهما كرسي متحرك يستطيعون معايشة الناس من خلاله بالسير في الشوارع.

وقال محمد اللامي والد "أحمد وخديجة"، إنهم ولدوا بشكل طبيعي ولكن بعد مدة قصيرة أصبحوا لا يمكنهم الحركة وبعد عرضهم علي أطباء كثيرون قال أحدهم أنهما ليس لهما علاج ولن يستطيعا الوقوف مرة أخري ونسبة العجز 100%، مؤكدًا أنه مديون بمبالغ مالية بعد بنائه منزله المكون من طابق واحد لعدم قدرته على استكمال المبنى، موضحًا أنه يعمل سائق على سيارة ويحصل علي أجرة منها.

وأوضح اللامي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن والدتهما هي التي تقوم بادخالهم الحمام بمساعدة أشقائهم الثلاثة، لعدم قدرتهم على الحركة، فضلًا عن أن أغلب يومهم يقضونه في الجلوس في الشارع أمام المنزل، مؤكدًا أنهم لا يمتلكون كرسي متحرك ويحصلون على معاش "تكافل وكرامة" بقيمة 450 جنيه لكل منهما، مطالبًا أهل الخير بمساعدته في سداد ديونه وتوفير كراسي متحركة لهما.

وأضافت والدة الشقيقين المرضى أنها لم تعد تقدر على خدمة أولادها لإصابتها بأمراض عدة منها الضغط والسكر، كما أنها تستيقظ كل يوم على معاناة تغيير الملابس لأطفها والتي يساعدها نجلها الأصغر وأنها تعيش هذه المعاناة منذ ٢٧ عاما حيث ولد هؤلاء الأطفال وأصيبا بإعاقة كاملة على مر السنوات، وأضافت أنها تتمنى أن توفر لأولادها المرضي الطعام والكراسي المتحركة والبامبرز والاحتياجات اليومية.