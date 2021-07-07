الأربعاء 07 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل «طفل بشتيل» لـ10 أكتوبر

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفل فهد المعروف إعلاميًا بـ"طفل بشتيل" لجلسة 4 أكتوبر المقبل؛ لسماع الشهود.

كان فيصل عبد العزيز والد الطفل فهد البالغ من العمر 8 سنوات، كشف تفاصيل اختفاء ابنه لمدة 3 أيام وقتله على يد سائق توك توك كان يصطحب الطفل المجنى عليه إلى المدرسة وشقيق جارة الطفل.

وأكد والد الطفل الواقعة بدأت منذ 3 أيام باختفاء ابنى فهد، لافتا إلى أنه توجه لقسم شرطة أوسيم وحرر محضر باختفائه، وبدأ في تتبع طفله بأن توجه لأصحاب المحلات المجاورة لمنزله، وتفريغ الكاميرات حتى لاحظ أن ابنه يستقل توك توك بصحبة السائق وتظهر عليه علامات الهدوء والسكينة الأمر الذى يوضح ان الطفل بصحبة شخص يعرفه، وظل يتتبع الكاميرات حتى تبين في أحد الكاميرات وجه سائق "التوك توك" المتهم ويدعى "محمود. م".

وأشار والد الطفل إلى أنه توجه لقسم الشرطة وابلغ الشرطة بما توصل إليه، وتمكنوا من ضبط المتهم، الذى اعترف بارتكاب الجريمة بخطف الطفل والاعتداء عليه حتى فارق الحياة، لافتا إلى أنه كان يعامل المتهم حسن المعاملة ودائما يقف بجانبه ولكنه لا يعلم لماذا فعل هذا.

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في واقعة مقتل طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، على يد سائق توك توك، بعد محاولة الاعتداء عليه جنسيا، بمنطقة أوسيم، ان المتهم استدرج الطفل أثناء توجهه لشراء الخبز، وعرض عليه توصيله، لوجود علاقة تعارف سابقة بينهما، لكون شقيقة المتهم تقيم بجوار أسرة الطفل.

عرض المتهم على الطفل الصعود لغرفة خاصة به، للحصول على متعلقاته، وفور صعوده حاول الاعتداء عليه جنسيا، إلا أن الطفل قاومه، مما دفع المتهم لخنقه وإغلاق الغرفة والهرب.

واعترف المتهم عقب القبض عليه بارتكاب الجريمة، وشرح لرجال المباحث كيفية قتله الطفل، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد اختفاء طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، والعثور على جثته عقب ذلك.

كشفت تحريات رجال المباحث بإشراف العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي، مفتش المباحث الجنائية، أن سائق توك توك وراء ارتكاب الجريمة، و تم التوصل لمكان هروبه.

وتوصلت تحريات الرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم، والرائد أحمد عادل، أن شقيقة المتهم جارة أسرة الطفل، وأن المتهم يعرف الضحية لتردده على منزل شقيقته.

بإعداد كمين للمتهم تمكن الرائد وليد كمال من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وكشف كيفية استدراجه الضحية لغرفته، وخنقه بعد محاولته الاعتداء عليه جنسيا، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تأجيل أكتوبر محاكمة طفل بشتيل قتل ة جنايات الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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