لطلاب الثانوية العامة.. أهم المقررات في قصة طه حسين

بالتزامن مع قرب امتحانات الثانوية العامة والمقرر بدايتها في 10 يوليو الجاري، وتبدأ بامتحان اللغة العربية، تقدم "الدستور" أهم المعلومات التي توجد في القصة ويستفيد منها الطلاب.

وبالتالي أهم الأيام التي ذكرت في قصة طه حسين لطلاب الصف الثالث الثانوي هي:

- اليوم المجهول: وهو أول ما يدركه الصبي من ذكريات الطفولة.

- اليوم المشؤوم: وهو اليوم الذي نسي فيه الصبي حفظه للقران الكريم وذلك عندما امتحنه أبوه

- اليوم الذي استحق فيه لقب الشيخ : هو اليوم الذي قرأ فيه القران كسلاسل الذهب.

- اليوم المشهود : وهو يوم الاحتفال بالمولد النبوي والذي اختاروا فيه أخو الفتى خليفة.

- اليوم الذي عرف فيه الصبي الألام : وهو اليوم الذي ماتت فيه أخته الصغرى.

- اليوم الذي اتصلت فيه أواصر الحزن: وهو يوم وفاة شقيقته الصغيرة.

- اليوم الذي عرف فيه باب الحزن: يوم وفاة شقيقته الصغيرة.

- اليوم الحزين (المنكر): هو اليوم الذي مات فيه أخوه (طالب الطب).

- اليوم الذي عرف فيه طه حسين الأحلام المروعة: وفاة أخيه طالب الطب.

-اليوم الذي تغيرت فيه عادات الأسرة: وفاة أخيه طالب الطب.

-اليوم الذي خاب ظن طه حسين فيه: هو يوم خطبة الجمعة في الأزهر الشريف.

-اليوم المشهود(الجزء الثاني) : هو يوم امتحان القران الكريم في الأزهر الشريف.

-اليوم الذي لم ينسه طه حسين: هو اليوم الذي قيل له فيه “أقبل يا أعمى”.

-اليوم الذي تغيرت فيه حياة الصبي:هو اليوم الذى جاء له ابن خالته.

-يوم البطون يوم يلتقي الحاج علي مع شباب الربع على طعام العشاء من كل جمعة.

و تبدأ الامتحانات 11 يوليو للشعبة الأدبية باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

وبالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.