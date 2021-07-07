الأربعاء 07 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مدير معرض البحرين الدولي للكتاب: تعاون دائم مع مصر لتعزيز الروابط بين البلدين

معرض القاهرة
معرض القاهرة

 قال بشار جاسم مدير معرض البحرين الدولي للكتاب، إن هناك تعاونا دائما بين مصر والبحرين لتعزيز الروابط المشتركة وزيادة التبادل الثقافي.


وأكد جاسم، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، حرص بلاده على المشاركة في الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب التي تقام في ظل ظروف استثنائية، مشيرا إلى أن إقامته بهذا الشكل المشرف يليق باسم مصر في ظل قيادتها الرشيدة وحكومتها.


وأضاف أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، يمثل أهمية كبيرة للبحرين، حيث حلت ضيف شرف على المعرض عام 2016، وكانت مصر ضيف شرف معرض البحرين الدولي للكتاب عام 2016.


وأوضح أن جناح هيئة البحرين للثقافة والآثار المشارك بمعرض القاهرة يضم العديد من الإصدارات في مختلف المجالات خاصة في مشروع نقل المعارف وكتب النشر المشترك، دعماً للكتاب في البحرين ولعرض منتجات الفكر البحريني.
 
يذكر أن وزيرة الثقافة  أصدرت توجيهات بزيادة الطاقة الاستيعابية للمعرض لتصل إلى 140 ألف زائر يوميًا إلى جانب السماح بحفلات التوقيع في الساحات والمناطق المفتوحة خارج القاعات التى تحددها إدارة المعرض مع الالتزام التام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بناء على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي  رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة مكافحة كورونا لدعم صناعة النشر والناشرين.

ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركن خاص وتتراوح أسعار الكتب فيها بين 1 إلى 20 جنيهًا بحد أقصى إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيًا، إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.


وشهد المعرض خلال الأيام الماضية إقبالًا كبيرًا من الجمهور على اقتناء الكتب، مما يؤكد مدى وعي المصريين، وعشقهم للقراءة والثقافة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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