صندوق تحيا مصر يرفع كفاءة 10 آلاف منزل متهدم

كشف صندوق «تحيا مصر» في تقريره الصادر اليوم الأربعاء، والخاص الإنجازات التي حققها خلال السبع سنوات الماضية، أنه تم الانتهاء من إعمار ورفع كفاءة 10 آلاف منزل متهدم في 332 قرية، تتضمن أعمال الإعمار، تأهيل مبنى المنزل، وتبليط الأرضيات، وأعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم الحوائط وإقامة الأسقف، حتى تستقبل هذه الأسر فصل الشتاء في مسكن آمن.

وأشار الصندوق، إلى أن أولوية الاستفادة لذوي القدرات الخاصة، والأرامل، والسيدات المعيلات والأيتام.

وأوضح أنه جار إعمار 1874 منزلا إضافيا في 47 قرية بمحافظات (المنيا - أسيوط - سوهاج - الأقصر)، كما تم تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة في ثلاث قرى بمركز طهطها بمحافظة سوهاج، ورفع الكفاءة الإنشائية لوحدتين صحيتين وتوفير التجهيزات الطبية الكاملة وإقامة القوافل الطبية وتوفير الكوادر الطبية)، فضلا عن إحلال وتجديد شبكات المياه وتغيير الوصلات واستكمالها بالقرى الثلاث، وتنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادي وتوفير تمويل مشروعات صغيرة.

دعم الخدمات التعليمية

وأضاف أنه تم دعم الخدمات التعليمية بتطوير 9 منشآت تعليمية وتوفير التجهيزات والأثاث لكامل المدارس وتنفيذ برامج بناء القدرات للمدرسين، فضلا عن التطوير الإنشائي لوحدة بيطرية، وإقامة القوافل البيطرية وتوفير التجهيزات ورفع كفاءة مقدمي الخدمة، كما تم التطوير الإنشائي لثلاثة مراكز شباب، وتجهيز غرفة الحاسب الآلي، توفير ألعاب ترفيهية وأدوات رياضية للمركز، وتوفير شاشات عرض، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير أجهزة تعويضية.. مضيفا أن هذه المشروعات تخدم 30 ألف مواطن سنويا، حيث وفر الصندوق 50 مليون جنيه لتنفيذ المشروع على ثلاث مراحل.

مواجهة ظاهرة العشوائيات

وأوضح الصندوق مشاركته بفعالية في تنفيذ رؤية الدولة في مواجهة ظاهرة العشوائيات وتوفير سكن كريم لسكانها، حيث أسهم في إنشاء مدينة (تحيا مصر) بحي الأسمرات في المقطم بتكلفة مليار جنيه، والتي وفرت سكنا كريما لنحو 80 ألف مواطن.

فرش وتأثيث “تحيا مصر” بالأسمرات

وأضاف أنه شارك في فرش وتأثيث تسعة آلاف وحدة سكنية بمدينة (تحيا مصر) بالأسمرات وحي المحروسة وروضة السيدة زينب بقيمة 150 مليون جنيه، وجار حاليا تجهيز وفرش وحدات سكنية جديدة بقيمة 150 مليون جنيه، يتضمن الفرش والتأثيث بكل وحدة سكنية (غرفة نوم رئيسية، غرفة أطفال، غرفة معيشة، ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، سخان، شاشة ال سي دي).

بناء مدن بشائر الخير بالإسكندرية

وأشار الصندوق في تقريره إلى مساهمته في بناء مدن (بشائر الخير) بمحافظة الإسكندرية كنموذج لإحلال وتجديد المناطق غير المخططة، حيث قدم مشروع (بشائر الخير) مثالا مبهرًا للتطوير العمراني في منطقة غيط العنب دون نقل سكانها، حيث تم تدعيم مشروعات (بشائر الخير 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8) بأكثر من 2.3 مليار جنيه لتوفير سكن كريم لسكان المناطق العشوائية وغير المخططة في الإسكندرية ضمن خطة الدولة في هذا الشأن.