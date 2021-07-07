بعد انتهاء أعمالها.. كل ما تريد معرفته عن تجديد وتأهيل محطة الإسكندرية 2021

ننشر في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن تجديد وتأهيل محطة الإسكندرية 2021.



محطة الإسكندرية

تعمل الدولة على رفع كفاءة مرفق السكة الحديد بشكل كامل، حيث تعمل على تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المزلقانات و المحطات والقطارات، وشاركت هيئة السكة معلومات عن تطوير ورفع كفاءة محطة الاسكندرية وذلك عبر صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي وجاء تطويرها كالآتي:



ونفذت أعمال التطوير شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة لوزارة النقل أصبحت في مراحلها الأخيرة.

وتشتمل أعمال تطوير المحطة على ترميم وتطوير واجهات المحطة الخارجية والداخلية وإعادتها لحالتها الأصلية التراثية تحت إشراف هيئة الحفاظ على التراث بالإسكندرية وجهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الآثار.

قامت هيئة السكة الحديد بترميم وإعادة قاعة كبار الزوار إلى حالتها التاريخية بزخارفها ومكوناتها الطبيعية.

تأهيل وتحديث مسجد محطة الإسكندرية

إعادة تجديد كافة الأرصفة والحوائط وتزويدها بشبكات وأنظمة حريق متطورة



إعادة تجديد مظلة السكك الحديدية (الجمالون).



إعادة تنسيق الساحة الخارجية للمحطة.

تركيب ساعات جديدة على الواجهات الداخلية والخارجية.



تجديد كافة المكاتب الإدارية والتشغيل بالمحطة.



التجديد الشامل لصالة التذاكر.



إنارة الأرصفة والواجهات الداخلية والخارجية بأحدث نظم الإضاءة.

تزايدت معدلات البحث عن رابط حجز تذاكر قطارات الصعيد بالتزامن مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك 2021، حيث وفرت هيئة السكة الحديد عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي كيفية حجز حجز التذاكر عبر الهاتف المحمول للتسهيل على المواطنين.

خطوات حجز تذاكر قطارات سكك حديد مصر

١- تسجيل الدخول الى تطبيق الهاتف المحمول، وتحميل التطبيق، من خلال متجر جوجل بلاى.

٢- تقوم بإنشاء حساب جديد.

٣- ستقوم باختيار القائمة الرئيسية من تطبيق الهاتف المحمول.

٤- يتم اختيار ايقونة الحجز من على الشاشة الرئيسية.

٥- عند اختيار الحجز يتم عرض الشروط والأحكام الخاصة بحجز التذكرة والسفر بها، ويجب على الراكب الموافقة على ما جاء لاستكمال عملية الحجز.

٦- يتم تحديد كل بيانات الحجز، وهي أولا محطتي القيام - الوصول، وثانيا تاريخ السفر، وثالثا الدرجة، ورابعا عدد المقاعد.

٧- تظهر بيانات القطارات المتاحة وفقا لاختيارات الراكب.

٨- يتم إدخال أسماء المسافرين، والرقم القومي لهم.

٩- الضغط على أيقونة الدفع والحجز.

١٠- يقوم البرنامج بتحويل المستخدم إلى البنك للقيام بعملية الدفع.

١١- يقوم الراكب باختيار نوع وسيلة السداد، ومن ثم الشروع في إدخال بيانات السداد عن طريق البنك.

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