الأربعاء 07 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وزارة التضامن الاجتماعي 2021

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

 رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من وزارة التضامن الاجتماعي من أكثر الكلمات البحثية التي تصدرت محرك البحث العالمي جوجل لرغبة الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة في استخراجها حيث تعد الوسيلة الوحيدة لضمان حقوقهم لدى الدولة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام الإلكتروني عن البطاقة الخدمية لذوي الاحتياجات الخاصة.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من وزارة التضامن الاجتماعي 2021

يسعى الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة في استخراج و الاستعلام الإلكتروني عن البطاقة الخدمية التي تسهل لهم كافة التي تمنحها لهم الدولة عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا) بإدخال كافة البيانات المطلوبة من الاسم والرقم القومي ومحافظة الإقامة حيث تسهل تلك البطاقة كافة الإجراءات لهم والتي تعد هي الوسيلة الوحيدة لضمان حقهم من المتابعة الطبية وصرف العلاج لحالتهم المرضية وصرف معاش تضمن لهم حياة كريمة خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي تسبب في أزمة اقتصادية في كافة دول العالم.

خطوات الاستعلام عن البطاقة الخدمية للمعاقين 2021

يمكن الاستعلام الالكتروني عن البطاقة الخدمية لذوي الاحتياجات الخاصة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي والتي تضمن لهم كافة حقوقهم لدى الدولة بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي من خلال هذا الرابط (من هنا)
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن البطاقة الخدمية للمعاقين
  • كتابة بيانات مقدم طلب الحصول على البطاقة الخدمية للمعاقين كاملة في الخانات المخصصة لذلك (الاسم، الرقم القومي، الوظيفة،...)
  • تحديد محافظة الإقامة
  • كتابة اسم المستشفى التي تم فيها إجراء الكشف الطبي
  • الضغط على زر الاستعلام
  • ظهور رسالة نصية بها موعد استعلام البطاقة الخدمية إذا كانت قد استوفت كافة الإجراءات

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رابط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة

مميزات البطاقة الخدمية لذوي الاحتياجات الخاصة 2021

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من وزارة التضامن الاجتماعي من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية، حيث تضمن بموجبها كافة حقوقهم التي كفلها لهم القانون من إعفاء من رسوم القومسيون الطبي عند التقديم للحصول على سيارة مجهزة وتعينهم في المؤسسات الحكومية بنسبة 5% إضافة إلى تخفيض عدد ساعات العمل بأجر كامل.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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