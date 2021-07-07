الأربعاء 07 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم

دواجن
دواجن

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 7 يوليو، استقرارا داخل السوق مع زيادة المعروض فى ظل توقعات بانخفاض الأسعار خلال الأيام القادمة.  

وتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء فى المزرعه 27 جنيها، فى حين تراوح السعر للمستهلك بين 30: 32 جنيها، وتراوح سعر الدواجن الساسو نحو 40 جنيها وسعر الدواجن البلدى فى المزرعه 41 : 42 جنيها ، وتصل للمستهلك بين 46 : 47 جنيها.

وتراوح سعر الدواجن المجمده بين 39 : 42 جنيها، بينما تراوح سعر كرتونة البيض فى المزرعه بين 36 : 38 جنيها لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 40 : 42 جنيها، وسعر كرتونة البيض البلدى وصل إلى 41 جنيها فى المزرعه، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 46 : 49 جنيها. 

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الإنتاج الداجني بالغرف التجارية، إن ارتفاع التكلفة الفعلية للدواجن خاصة الأعلاف تجاوزت حاجز 7 آلاف جنيه لبعض الأصناف من الأعلاف وبلغ سعر طن الذرة الصفراء 5350 جنيها للطن والتي هي أساس مكونات الأعلاف، بالإضافة إلى فول الصويا التي تجاوزت أسعارها 10 آلاف جنيه للطن.

وأشار في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن تكلفة توفير الأعلاف الجيدة لصغار المربين بالإضافة إلى توفير الأعلاف الجيدة لصغار المربين، وكذلك الامصال الفعالة ضد الفيروسات ومعظمها مستوردة، هو ما زاد من أعباء المربين، وتسبب في خروجهم من دورات الدواجن، وبالتالي ارتفعت تكلفة الدجاجة بالمزرعة من 23 جنيها إلى 25 جنيها بأوزان تتراوح بين 1500 - 2000 جرام.

وأوضح أن قرار وقف استيراد الدواجن وأجزائها يؤدي إلى تخفيف العبء على المربين وخاصة المزارع الصغيرة التي تعاني من ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج مثل الأعلاف والأدوية البيطرية والأمصال، لافتا إلى أن رئيس الوزراء واللجنة الوزارية المنوط بها تقنين عملية الاستيراد رفضوا استيراد أي كميات من الخارج لوقف خسائرهم وتشجيع صغار وكبار المنتجين على التوسع في إنشاء عنابر ومحطات جديدة لدعم الصناعة الوطنية التي يعمل بها 3 ملايين عامل.

استقرار أسعار الدواجن اليوم عند جنيه والبيض

رئيس التحرير

وائل لطفي

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