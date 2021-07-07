114 مليونا من «تحيا مصر» لدعم أطفال بلا مأوى

استعرض صندوق «تحيا مصر» الإنجازات التي حققها خلال السبع سنوات الماضية، من خلال المبادرة الرئاسية (سجون بلا غارمين) والتي أطلقت عام 2015، حيث أكد الصندوق في تقريره مشاركته في المبادرة الرئاسية، حيث قام بسداد ديون 6400 غارم وغارمة بقيمة 42 مليون جنيه وتم الإفراج عنهم.

وأوضح أنه من خلال عضويته في اللجنة الوطنية لرعاية الغارمات يعمل على إعداد قائمة سوداء بالتجار الذين يسيئون استخدام إيصالات الأمانة الموقعة من الدائنين وكذلك التحديث المستمر لقواعد رصد بيانات الغارمين، وتوحيد مفاهيم وصف الغارمة وصولا إلى توحيد جهود العمل المجتمعي في مواجهة هذه الظاهرة.

“بالهنا والشفا”

وفي مجال الدعم الغذائي أطلق الصندوق مبادرة (بالهنا والشفا) للمشاركة في توفير الدعم الغذائي الأسر الأولى بالرعاية، حيث يتم تنظيم قوافل دورية لتوصيل المواد الغذائية لمستحقيها على مدار العام، وتوفر هذه القوافل (الدواجن، اللحوم، المواد الغذائية الجافة، الخضروات، المعلبات، الفاكهة)، ويستفيد منها نحو ثمانية ملايين مواطن على مدار العام.. مشيرا إلى أنه تم الاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي القادمة من المملكة العربية السعودية خلال أعوام 2017 و2018 و2019.

“عطاء”

وبالنسبة لرعاية ذوي الهمم، أوضح الصندوق مشاركته في تأسيس أول صندوق استثماري خيري لرعاية ذوي القدرات الخاصة تحت اسم (عطاء) بمساهمة قدرها 180 مليون جنيه، تخصص عوائده في توفير تمويل مستدام لرعاية ذوي القدرات الخاصة في مجالات التشخيص، والعلاج، وتوفير الأجهزة التعويضية، والتعليم، والمهارات اللازمة لإيجاد فرص عمل، الدمج المجتمعي، والبرامج المختلفة التي تدعمهم.

"مودة" و"دكان الفرحة"

وفي إطار التنمية المجتمعية أشار الصندوق إلى مشاركته في أنشطة المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة) لمواجهة ظاهرة الطلاق في مصر، حيث تتكامل أنشطة المشروع مع مبادرة (دكان الفرحة) من خلال تأهيل الفتيات المستفيدات من المبادرة؛ استعدادا للزواج بواسطة برنامج للتعريف بالجوانب النفسية، والاجتماعية، والثقافية، والشرعية، والصحية.

“وعي”

ونوه بمشاركته أيضا بالمبادرة الرئاسية للتنمية المجتمعية (وعي)، والتي تتضمن برامج تأهيل لصحة الأم والطفل، والتربية، النظافة، المخدرات، وكيفية عمل مشروع ومحاولة الرفع من المستوى الاجتماعي، وفصول محو الأمية، وتدعم المبادرة الرائدات الاجتماعيات خاصة في الريف.. لافتا إلى أنه الصندوق يدعم مبادرة (وعي) بقيمة 50 مليون جنيه.

“احنا معاك”

وقدم صندوق تحيا مصر دعمه لبرنامج القومي لحماية أطفال بلا مأوى (احنا معاك) ماليًا بقيمة 114 مليون جنيه، فضلًا عن تطوير ورفع كفاءة أكبر ستة دور رعاية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بمحافظات (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - المنيا - الشرقية)، وتخصيص 17 وحدة متنقلة مجهزة بأطقم طبية متخصصة لانتشال الأطفال من خطر الشارع.

وأوضح أن عدد المستفيدين من البرنامج بلغ حتى الآن أكثر من 27 ألف طفل من بينهم 7382 طفلًا بلا مأوى، و20 ألفا و96 طفلًا عمالة الشارع، تم دمج 578 طفلًا مع أسرهم من جديد، وإيداع 1710 أطفال في دور الرعاية الخاصة بالمبادرة.. وتمت الاستعانة بفرق عمل مشروع (احنا معاك) لإنقاذ المشردين من كبار السن، وتم تقديم خدمات المشروع لنحو 7524 مسنا.