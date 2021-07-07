الأنبا باخوم يستقبل شباب الميديا الكاثوليكي بدار سيدة السلام

استقبل الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، اليوم الأربعاء، الدورة التكوينية لشباب الميديا التابعين للمكتب الإعلامي بالكنيسة الكاثوليكية بدار سيدة السلام.

ويأتي هذا اللقاء بهدف دعم شباب الميديا الكاثوليكي لكي يستطيعوا التعامل مع وسائل التواصل الإعلامي بطريقة فعالة، مدركين رسالتها وخدمتها.

وخلال اللقاء مع النائب البطريركي ، قام بتعريفهم على هوية دار سيدة السلام وخدمته، كما رافقهم بزيارة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة .

وتسعي الكنائس الثلاث الارثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية ، خلال الوقت الراهن إلى تقديم دورات ولقاءات تدعم الشباب القبطي في تنمية مهاراته مع وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي بشكل هادف.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل الذي يستمر حتى 12 يوليو الجاري، بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.

ويعتبر صوم الرسل من أقدم الأصوام في الكنيسة عبر الأجيال، حيث يستند إلى الآية التي تقول: "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، كما يعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يتسلم لوحي الشريعة وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ فى خدمته.

وصوم الرسل هو صوم تتبعه الأرثوذكسية و‌الكنيسة الكاثوليكية، يبدأ الصوم في يوم الإثنين الثاني بعد عيد العنصرة ويستمر حتى عيد القديسين بطرس وبولس، الذي يحُل في 12 يوليو وتتراوح مدته من ثمانية إلى اثنين وأربعين يومًا بسبب طبيعة عيد القيامة.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.