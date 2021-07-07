الأربعاء 07 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«طب أسنان مصر للعلوم والتكنولوجيا» تحتفل بتخريج طلاب الزمالة مع «جنوا» الإيطالية

خالد الطوخي و هالة
خالد الطوخي و هالة المنوفي

تحتفل كلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بتخريج دفعة جديدة من برنامج الزمالة المشترك مع كلية طب الأسنان جامعة جنوا الإيطالية، وذلك تحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذى يولى اهتمتماً خاصاً ببرامج التعاون الدولى التى تتم بالتعاون والتنسيق بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وكبرى جامعات العالم من خلال إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بالجامعة التى ترأسها الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء الجامعة. 

ويتضمن الاحتفال الذى سيقام يوم السبت المقبل ١٠ يوليو، تخريج الدفعة السابعة من برنامج الزمالة المشترك في تطبيقات الليزر، والدفعة الأولى والثانية لزمالة زراعة الأسنان، والدفعة الثانية من زمالة تجميل الوجهة واللثة.

صرحت بذلك الدكتورة هالة المنوفي، عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وقالت إن احتفال الجامعة بتخريج 102 طبيب مؤهل بجدارة لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، يدعو للفخر والاعتزاز والتأكيد على أن الكلية بالجامعة من أفضل كليات طب الأسنان على مستوى مصر .

وأضافت أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بعرس تعودت عليه حيث يتم تخريج المشاركين في برنامج الزمالة الإيطالية كل عام والذي يضم نخبة مختارة من خريجي كليات طب الفم والأسنان داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، فهو عُرس سنوي  تم المشاركة فيه مع أعرق الجامعات الأوروبية وهي جامعة جنوا الإيطالية لنجني ثمار مسيرة النجاح المتواصلة منذ عام 2014 وحتى يومنا هذا.

وذكرت عميد كلية  طب وجراحة الفم والأسنان أن العمل جنباً إلى جنب يتم بمنتهى الإخلاص والجدية نحو هدف واحد وهو ناتج عن رغبة مشتركة ليست فقط للنجاح والاستمرارية بل للريادة والتميز في مجال التدريب المهني المتقدم لخريجينا من أطباء الأسنان، لنغزو بكل ثقة وبخطوات ثابتة سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

يذكر أن كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تسعي لإدخال برامج للدراسات العليا في مختلف التخصصات وهي التي تم البدء فيها هذا العام بتخصص طب الفم وعلاج اللثة والتشخيص والأشعة ليحصل خريجيها بهذا على شهادة الماجستير الأكاديمي إلى جانب شهادة الدبلومة المهنية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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