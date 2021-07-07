الأربعاء 07 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رصاصة في الرأس تنهي حياة شاب بسبب خلاف على الميراث بسوهاج

جثة
جثة

لقي شاب حتفه متأثرًا بإصابته برصاصة في الرأس، اليوم الأربعاء، في مشاجرة بسبب خلافات الميراث، بجرجا جنوب محافظة سوهاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج، إشارة من مستشفى جرجا العام، بوصول "نور الدين. ع" 33 عامًا عامل، ويقيم دائرة المركز جثة هامدة، إثر إصابته بطلق ناري خلف الأذن اليسرى فتحة دخول.

واتهم شقيقه "محمد" 31 عامًا عامل، كل من عمه "أبو زيد. م" 60 عامًا عامل، ونجل عمه "فهد. أ" 23 عامًا عامل بالاعتداء على شقيقه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة الثاني ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته، بسبب خلافات على الميراث.

جرى ضبط المتهمان، وبحوزته الأول بندقية آلية و10 طلقات، وفرد خرطوش، وبحوزة الثاني السلاح المستخدم في الواقعة "فرد روسي محلي الصنع" و8 طلقات من ذات العيار

بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

فيما قام اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام لمحافظة سوهاج، يرافقه المهندس أحمد عبد الواحد عضو الأمانة العامة لمتابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، بجولة ميدانية بمركز ومدينة طما تفقد خلالها مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، لمتابعة سير العمل والوقوف على نسب التنفيذ، وتذليل أي معوقات، بحضور حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة طما، وشريف أبو سحلي منسق عام وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة.

وتفقد السكرتير العام أعمال مشروع صرف صحى  قرية مشطا، حيث وصلت نسبة التنفيذ به 12 %، واطمأن على تواجد العاملين بالموقع وانتظام سير العمل، كما تفقد أعمال إنشاء المجمع الخدمي بمجلس قروي ام دومة، مشيدا بالتزام العاملين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومراعاة معايير السلامة والصحة المهنية، مشيرا إلى المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشروعات، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة للانتهاء من كافة الأعمال.

الأربعاء رصاص محمد مستشفى محافظ بطل متهم وصول ابو تحقيقات مواجهة بسوهاج اطلاق سلاح نارى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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