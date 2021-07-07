الأربعاء 07 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: التنمية المستدامة ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بحقوق الإنسان

محمد سلطان
محمد سلطان

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن خطة التنمية المستدامة تهدف فى المقام الأول للنهوض بمستوى الخدمات وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، وذلك من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات بمختلف المحافظات لضمان تحقيق ذلك وترجمته لواقع على الأرض.

وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذه الخطة بجميع محاورها تأتى فى صميم حقوق الإنسان، أليس من حق الإنسان توفير فرصة عمل مناسبة، توفير سكن كريم، توفير حياة كريمة، منظومة تعليمية وصحية تليق بهم، كل هذه المشروعات التى تم تنفيذها وبصدد تنفيذها على الأرض تهدف فى المقام الأول للنهوض بمستوى حقوق الإنسان، حيث يتم تنفيذ نحو 18 مشروعًا في 17 محافظة ونحو 31 موقعًا مختلفًا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تكلفة هذه المشروعات التى تستهدف حياة المواطنين بشكل مباشر مليارات الدولارات، يأتى فى مقدمتها مشروعات تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما ينعكس على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بقيمة 62 مليون يورو، بهدف المساهمة في الحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائي لفقراء الريف.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدولة تسير فى كافة الاتجاهات، ما بين صناعة وزراعة وبنية تحتية وتعليم وصرف صحى ومنظومة صحة وانشاء مدن جديدة وتهيئة البنية التحتية لجلب مزيد من الاستثمارات كافة هذه المشروعات تمت خلال 7 سنوات وهذا انجاز كبير سيقف التاريخ أمامه كثيرا.

وتستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 21/20222، والتي وافق عليها نهائيًا مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 21/2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها.

النائب محمد سلطان مجلس النواب التنمية المستدامة حياة كريمه حقوق الانسان الأمن الغذائي الاستثمارات الزراعية الحماية الاجتماعية

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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