محمد عبدالرحمن يتعاقد على مسلسل درامى بعنوان «فيصل إكس»

أعلن نجم مسرح مصر محمد عبد الرحمن “توتا” عبر منصات السوشيال ميديا الرسمية عن تعاقده على مسلسل درامى جديد بعنوان "فيصل إكس ابو كليبس" وكتب "استنوا إكس".

"فيصل إكس أبو كليبس" هو مسلسل من بطوله النجم محمد عبد الرحمن ومن إنتاج شركة The Producers بالتعاون مع Lagoonie Film Production والذي سيعلن عن تفاصيله قريباً وموعد تصويره وكذلك ابطاله والعمل ينتمى الى الاعمال الكوميدية التى اعتاد محمد عبد الرحمن على تقديمها ومن المقرر عرضه على احدى المنصات الاليكترونية نهاية العام الجارى.

آخر أعمال محمد عبد الرحمن

يذكر أن أحدث أعمال النجم محمد عبد الرحمن كان مسلسل الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم وبمبم والذي يتصدر حتى الآن ترندات المشاهدة على منصة شاهد والذي حصد عليه جائزة أفضل مسلسل أونلاين وذلك في استفتاء "الأفضل 2020" لوشوشة.

قصة مسلسل “الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق”

ويعتبر مسلسل الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم وبمبم من نوعية الأعمال الخفيفة ذات الـ 15 حلقة، والذي تدور أحداثه في إطار درامي كوميدي حول جمجوم وبمبم بعدما قررا تأسيس شركة متخصصة في مكافحة الظواهر الخارقة والمرعبة، ليجدا أنفسهما في مواجهة كل ما يخافا منه من أشباح ومصاصي دماء ولعنات المقابر وغيرهم.

ويعتبر النجم محمد عبد الرحمن من أهم نجوم الكوميديا في الوقت الحالي، منذ انطلاقته بمسرح مصر وصولًا لأحدث أعماله الحالية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في الأعمال السينمائية والدرامية الفترة الماضية مثل فيلم الخطة العايمة، جمجوم وبمبم، لص بغداد والواد سيد الشحات وغيرها وبجانب حصوله على جائزة أفضل مسلسل أون لاين عن مسلسل جمجوم وبمبم في استفتاء مجلة وشوشة ، حصل النجم أيضًا على جائزة أفضل ممثل عن فيلم الخطة العايمة في استفتاء نجم العرب.