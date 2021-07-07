الأربعاء 07 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تمهيد طريق الدكرور بسيوة بعد أعمال توصيل مواسير الصرف الصحي

طريق الدكرور بسيوة
طريق الدكرور بسيوة

قال العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الأربعاء، إنه بعد مخاطبة إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بسيوة تم تمهيد طريق (الدكرور، الظافرية) بعد الانتهاء من أعمال توصيل مواسير الصرف الصحي للمحطات الفرعية بمنطقة الدكرور بمعرفة الشركة المنفذة للأعمال.

وكان تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الجهود المبذولة لعودة السيولة المرورية بطريق سيوة مطروح بعد إزالة المعوقات بالكيلو ١٠٠ والكيلو ١٠، مطمئنًا المسافرين بطريق سيوة مطروح بعودة الأمور لطبيعتها.

وأوضح العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة، أمس الثلاثاء، أنه تمت إزالة جميع المعوقات بالكيلو ١٠ بمدخل المدينة، والاطمئنان على السيولة المرورية، وذلك بعد تلقي بلاغ يفيد بسقوط حمولة إحدى المقطورات بمدخل مدينة سيوة بالكيلو ١٠.

وأوضح أنه تم على الفور التوجه إلى الموقع بحضور أحمد علي باغي، سكرتير المركز، وإحضار المعدات اللازمة لرفع الحمولة من الحملة الميكانيكية لرئاسة مركز ومدينة سيوة، مضيفًا أنه تم رفع حمولة أخرى بالكيلو ١٠٠ صباح اليوم كانت تمثل عائقًا للمارة، مؤكدا أنه تم تمهيد مدخل الكيلو ٧  طريق أبوشروف وإزالة جميع المعوقات بالطريق. 

وأكد أن واحة سيوة تعتبر من المقاصد السياحية الأشهر، بما تضمه من أنماط سياحية، ومنها السياحة الاستشفائية المتمثلة في رمال منطقة جبل الدكرور، وبحيرات الملح، وعين المياه الكبريتية، والطبيعة الخلابة.

وأضاف، في بيان إعلامي سابق له، أن اهتمام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بواحة سيوة وتوجيهاته المستمرة بالارتقاء بالقطاع السياحى، لما له من مردود اقتصادى كبير على أهالى الواحة.

وأشار إلى أن واحة سيوة نسبة الإشغالات بها مستمرة طوال العام، وأن موسم السياحة الاستشفائية يبدأ من منتصف يونيو حتى منتصف سبتمبر المقبل، مؤكدا أنه يتم حاليًا رفع درجة الجاهزية لاستقبال الرواد والزوار في هذا التوقيت من العام.

طريق الدكرور بسيوة
طريق الدكرور بسيوة
طريق الدكرور بسيوة
طريق الدكرور بسيوة
طريق الدكرور بسيوة
طريق الدكرور بسيوة
طريق الدكرور بسيوة
طريق الدكرور بسيوة
الصرف الصحي واحة سيوة المحطات الفرعية الدكرور تمهيد الطريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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