الدولار يقترب من أعلى مستوى له خلال شهرين

كشفت تقارير دولية عن تفوق مؤشر الدولار هذا الأسبوع على نظرائه في مجموعة العشرة الكبار بعد تحقيق مكاسب ثابتة لينهى هذا الأسبوع مقتربًا من أعلى مستوى له في شهرين.

وحقق الدولار مكاسب وسط تجدد مخاوف انتشار سلالة فيروس كورونا المعروفة "بالدلتا" في بعض المناطق في العالم، كما كان مدعومًا بحالة التخوف التي سادت بين المتداولين قبل نشر تقرير الوظائف الأمريكي الذي صدر في وقت لاحق يوم الجمعة.

وانخفض اليورو بنسبة 0.59% بسبب قوة الدولار الأمريكي، على الرغم من تعافيه يوم الجمعة من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، وذلك عقب صدور بيانات الوظائف غير الزراعية.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.40% بسبب قوة الدولار الأمريكي، وبسبب تصريحات محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي يوم الجمعة والتي اتسمت بلهجة تيسيرية بصورة أكثر مما كانت متوقعة.

وأنهى الذهب هذا الأسبوع على ارتفاع، ليحقق بذلك مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، على الرغم من قوة الدولار الأمريكي.

وحقق الذهب أكبر المكاسب يوم الجمعة بعد انخفاض الدولار عقب إصدار بيانات تقرير الوظائف الأمريكي والذي كان داعمًا إلى حد ما لسياسة الاحتياطي الفيدرالي التيسيرية.

جدير بالملاحظة أنه بالرغم من إظهار التقرير لتسارع وتيرة زيادة فرص العمل، إلا أنه أظهر حدوث ارتفاع في معدلات البطالة في البلاد مع استقرار معدل مشاركة القوى العاملة.

العملات الرقمية المشفرة

أنهت العملات الرقمية المشفرة هذا الأسبوع على ارتفاع، حيث حققت العملة الرقمية مكاسب في بداية الأسبوع، بعد أن شهدت جلسات تداول متتالية تكبدت فيها الخسائر الفادحة، وذلك مع ارتفاع عملة البيتكوين بما يصل إلى 7.64% يوم الاثنين، وهو أفضل أداء يومي لها منذ 9 يونيو. ولكن في وقت لاحق من هذا الأسبوع، تقلصت بعض مكاسب العملة الرقمية بعد أن شهد سوقها موجة جديدة من التقلبات والتي بدأت يوم الأربعاء واستمرت حتى يوم الجمعة بسبب تباين معنويات المستثمرين تجاه العملة الرقمية.