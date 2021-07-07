الأربعاء 07 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تقارير دولية: أسعار النفط تحافظ على أعلى مستوياتها منذ عامين

النفط
النفط

كشفت تقارير دولية عن عدم تغير أسعار النفط تقريبًا هذا الأسبوع، حيث حافظت على أعلى مستوياتها في أكثر من عامين. 

وانخفضت الأسعار بشكل كبير يوم الاثنين وسط انتشار المخاوف من متحور فيروس كورونا (دلتا) بسبب استمراره في الانتشار في المملكة المتحدة، وبسبب ارتفاع عدد الحالات في جنوب شرق آسيا وأستراليا، الأمر الذي أدى إلى فرض عمليات إغلاق جديدة في بعض المناطق من العالم. 

وخلال منتصف الأسبوع، بدأت الأسعار في الارتفاع بعد تصريحات الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو أمام اللجنة الفنية المشتركة، والتي أظهرت توقعات بتعافي الطلب العالمي على النفط بقوة في النصف الثاني من 2021 مع تقلص مخزونات النفط.

كما حذر من أن انتشار متحور فيروس كورونا (دلتا) قد يشكل خطرًا على هذا التعافي. ولكن على الرغم من ذلك، اعتبرت الأسواق أن تصريحاته إيجابية إلى حد كبير. علاوة على ذلك، استمرت أسعار النفط في الارتفاع خلال باقي الأسبوع بعدما أوقفت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاق "أوبك" الذي أبرمه زعماء المنظمة روسيا والسعودية من أجل زيادة إنتاج النفط، حيث طالبت الإمارات بوضع شروط أفضل لتناسبها. 

وعلى الرغم من الخلافات الحالية، صرحت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تؤيد زيادة (أوبك +) لإنتاج النفط "دون أي شروط"، ولكن لا يزال هدفها هو التوصل إلى اتفاق أفضل. ومن المقرر أن يستأنف أعضاء أوبك الثلاثة عشر وحلفاؤها محادثاتهم يوم الاثنين في محاولة لتخفيف القيود على الانتاج.

وعلى الرغم من الخلافات الحالية، صرحت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تؤيد زيادة (أوبك +) لإنتاج النفط "دون أي شروط"، ولكن لا يزال هدفها هو التوصل إلى اتفاق أفضل. ومن المقرر أن يستأنف أعضاء أوبك الثلاثة عشر وحلفاؤها محادثاتهم يوم الاثنين في محاولة لتخفيف القيود على الانتاج.

توقعات النفط أسعار المملكة المتحدة مخاوف ارتفاع خلافات منتصف

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

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