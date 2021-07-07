الأربعاء 07 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعليم الدقهلية: مستعدون لاستقبال طلاب الثانوية العامة

على عبد الرؤوف
على عبد الرؤوف

قال على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية و التعليم بالدقهلية ان المديرية مستعدة  لاستقبال  47670 من  الطلاب لآداء امتحانات الدور الأول  للثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2021 وسط إجراءات احترازية من التعقيم والتطهير  واستخدام كافة الوسائل اللازمة لتطهيروتعقيم المدارس.

وأضاف عبدالرؤوف أنه تم الانتهاء من جاهزية اللحان من خلال حملات مكثفة لمتابعة تجهيزات المدارس لعمليات التطهير والتعقيم وتمالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية و مديرية أمن الدقهلية من الاستعدادات لانعقاد امتحانات الدور الاول للثانوية العامة.

وأضاف وكيل تعليم  الدقهلية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة أعمال الامتحانات على مدار 24 ساعة وتشكيل غرفة عمليات بكل ديوان إدارة تعليمية  لحل المشكلات فور حدوثها وموافاة المديرية بأية واقعة فوراً، كما تم اتخاذ كافة  الاستعدادات الامنية من تفعيل خطط تأمين المنشآت التعليمية على مستوى المحافظة والتأكد من سلامة وصلاحية وسائل الدفاع المدني والتأكد من جهازيتهاللاستخدام وقت الحاجة.  

وأشار إلي التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية ومراكز الشرطة  على مستوى المحافظة لتكثيف عمل الدوريات الشرطية الراكبة حول المنشآتالتعليمية طوال فترة الامتحانات  بالإضافة لقوات الأمن الخاصة  باللجان لتوفير جو آمن للطلاب والحفاظ على المنشآت التعليمية والعاملينبها .

 وأكد «عبد الرؤوف»، اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وتعقيم وتطهير المدارس كما تم التنسيق  مع مديرية الصحة والمسئولينبالإدارات الصحية على توفير زائرة صحية بكل مدرسة أو  طبيب كما تم توزيع تعليمات وملصقات مديرية الصحة على اللجان الامتحانية وتمتوفير  اجهزة تعقيم وأجهزة  لقياس درجة حرارة الطلاب  قبل الدخول إلى اللجان.
 وأوضح أنه يجري تعقيم اللجان يوميا قبل وبعد أداء الامتحانات وعدم دخول أى من الملاحظين والطلاب بدون كمامة موجها بضرورة توفيرالجو الآمن والملائم للطلاب وبما يضمن سير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة فضلا عن المتابعة اللحظية لسير  العمل  وحال اى عقباتيتم تذليلها فورا.

الدقهلية تعليم الدقهلية الثانوية العامة الاستعداد ٤٧ ألف طالب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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