الأربعاء 07 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 4 حالات تعد على أراضى زراعية بالدلنجات و دمنهور

إزالة تعد على أراضى
إزالة تعد على أراضى زراعية

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله من خطورة كبيرة، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمركزي الدلنجات و دمنهور عن إزالة 4 حالات تعدي على مساحة  1100 م2 ، تم إزالة حالتي تعدي على مساحة 750 م بقرية طيبة بمركز الدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية ، كما تم إزالة حالتي تعدي  على مساحة 350 م بنطاق قرية زاوية غزال بمركز دمنهور عبارة عن شدات خشبية في المهد.

وأسفرت الحملات أيضا التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز" كفر الدوار - حوش عيسى - دمنهور " أمس الثلاثاء عن إزالة 3 حالات تعدي على مساحة  840 م2 عبارة عن:- إزالة حالة تعدي على الرقعة الزراعية  بمساحة 340 م٢ بنطاق قرية قومبانية بكفر الدوار عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وأعمدة خرسانية وسقف خرساني, إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 300 م  بحوش عيسى عبارة عن مبني من الطوب الأبيض 

كما تمكنت الحملة من إزاله سور مخالف من الطوب الابيض على مساحه 200 م بقريه زهره البحريه التابعه لقريه الابعاديه بدمنهور.

وقد أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز" الدلنجات - دمنهور - بدر - كوم حماده - حوش عيسى - شبراخيت" أمس الأحد عن إزالة 19 حالة تعدي على مساحة  4895 م2 عبارة عن:إزالة عدد 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 1220 م٢ بمدينة الدلنجات وقرية كوم زمران عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية و أسوار طولية بالطوب الأبيض.

البحيرة محافظ البحيرة كوم حمادة كفر الدوار البناء المخالف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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