نيابة بركة السبع تأمر بحبس ٥ متهمين بقتل أمين شرطة وشقيقه

أمرت نيابة بركة السبع بمحافظة المنوفية، بحبس 5 متهمين قتلو شقيقين بسبب الخلافات علي ري أراضي زراعية، فقد أقدم المتهمون إلي إستخدام بلطة وقامول لضرب القتيلين علي رؤسهما حتي لقيا مصرعهما، وأ بسبب الخلاف على ري أرض زراعية

وأوضح مصدر امني، في تصريحات خاصة للدستور ، أن المباحث تمكنت من إلقاء القبض علي المتهمين الخمسة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتباشر نيابة بركة السبع التحقيقات، ومواجهتهم بقتلهم أمين الشرطة وشقيقه .

كان قد لقي أمين شرطة وشقيقه مصرعهما، على يد جيرانهما في الأراضي الزراعية بقرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع بالمنوفية، بسبب الخلاف على ممر مائي لري الأراضي، حيث قام المتهمون بالاعتداء على المجني عليهما ببلطة.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بمصرع أمين شرطة “و، ذ” وشقيقه"س؛ ذ" ، على يد الجيران في الأراضي الزراعية بمركز بركة السبع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والقبض على المتهمين الخمسة في الواقعة.

وأكدت مصادر أمنية أن الواقعة سببها خلافات بين الجيران على كيفية ري الأراضي الزراعية، مؤكدا أن المتهمين وعددهم 5 أشخاص قتلوا أمين شرطة وشقيقه، عندنا قام المتهمون بضربهما ببلطة على الرأس شقت رأسهما نصفين، ونقل الشقيقين للمستشفى لمحاولة إنقاذهما ولكنهما لقيا مصرعهما .

وتحرر محضرا بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .