رئيس مركز طنطا: رفع 270 طن قمامة وتراكمات مخلفات وأتربة خلال 24 ساعة

أكد حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، رفع 270 طن قمامة وتراكمات مخلفات وأتربة، من قرى المركز، وذلك خلال 24 ساعة.

وقال عبداللطيف، في بيان له اليوم الأربعاء، إن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بقرى المركز، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ضرورة التصدى لظاهرة النباشين بالشوارع بكل قوة ومنع أعمالهم التي تسيء للمظهر العام، وكذلك قيام عمال النظافة برفع أي تراكمات قمامة أولاً بأول على مدى الساعة، مشيرا إلى أنه تم وضع مخطط لتقسيم شوارع الأحياء لرفع مستوى النظافة بها.

وطالب المواطنين بضرورة التعاون في الحرص على النظافة العامة بوضع القمامة فى الصناديق والأماكن المخصصة لذلك، وفي الأوقات المحددة.

وفي ذات السياق، تابعت رئاسة مركز ومدينة المحلة، أعمال التطوير والإصلاح بمصنع تدوير القمامه بطريق (المحلة - الجابرية) الذي قد شهد العديد من أعمال الإصلاح والتطوير.

و خلال هذه الأعمال تم صيانة كافة المكابس سواء الحديد أو البلاستيك وتغيير السيور بالكامل الخاصة بمفروزات التدوير وتركيب مواتير حركة جديدة، وعمل جدار فاصل لقواديس التغذية مع صيانة غرف المفروزات والمرفوضات و«RDF» لخطي التشغيل سواء الغربال الخشن أو الخط الذي يتم تجديده مع صب أرضيات الغرف، وتركيب مواتير مكبس المفروزات واستبدال خط المرفوضات المتهالك.



كما تم تغيير أسقف هناجر الخطوط مع صيانة الخط القديم، وتم رفع كميات كبيرة من التراكمات بساحة المصنع وحول خطوط التشغيل، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية للسور المحيط بالمصنع التي أوشكت على الانتهاء.