الأربعاء 07 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مركز طنطا: رفع 270 طن قمامة وتراكمات مخلفات وأتربة خلال 24 ساعة

رفع قمامة
رفع قمامة

أكد حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، رفع 270 طن قمامة وتراكمات مخلفات وأتربة، من قرى المركز، وذلك خلال 24 ساعة.

وقال عبداللطيف، في بيان له اليوم الأربعاء، إن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بقرى المركز، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ضرورة التصدى لظاهرة النباشين بالشوارع بكل قوة ومنع أعمالهم التي تسيء للمظهر العام، وكذلك قيام عمال النظافة برفع أي تراكمات قمامة أولاً بأول على مدى الساعة، مشيرا إلى أنه تم وضع مخطط لتقسيم شوارع الأحياء لرفع مستوى النظافة بها.

وطالب المواطنين بضرورة التعاون في الحرص على النظافة العامة بوضع القمامة فى الصناديق والأماكن المخصصة لذلك، وفي الأوقات المحددة.

وفي ذات السياق، تابعت رئاسة مركز ومدينة المحلة، أعمال التطوير والإصلاح بمصنع تدوير القمامه بطريق (المحلة - الجابرية) الذي قد شهد العديد من أعمال الإصلاح والتطوير. 

و خلال هذه الأعمال تم صيانة كافة المكابس سواء الحديد أو البلاستيك وتغيير السيور بالكامل الخاصة بمفروزات التدوير وتركيب مواتير حركة جديدة، وعمل جدار فاصل لقواديس التغذية مع صيانة غرف المفروزات والمرفوضات و«RDF» لخطي التشغيل سواء الغربال الخشن أو الخط الذي يتم تجديده مع صب أرضيات الغرف، وتركيب مواتير مكبس المفروزات واستبدال خط المرفوضات المتهالك.


كما تم تغيير أسقف هناجر الخطوط مع صيانة الخط القديم، وتم رفع كميات كبيرة من التراكمات بساحة المصنع وحول خطوط التشغيل، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية للسور المحيط بالمصنع التي أوشكت على الانتهاء.

رفع بلجيكا قمامة وتراكمات مخلفات وأتربة قرى المركز وذلك خلال الاهلى ساعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

«منسي».. قصة خالدة لـ«بطل وإنسان» صان تراب الوطن

القبض على رجل أعمال وعضو مجلس إدارة نادٍ شهير بالتجمع

6 قاطرات و7 لانشات وفحص.. تفاصيل مغادرة «إيفرجيفين» لقناة السويس

هارب من 124 حكماً.. تفاصيل القبض على العضو السابق بـ«مجلس الأهلي»

حسن راتب وعلاء حسانين.. آخر مستجدات تحقيقات قضية الآثار الكبرى

بنظام «الإعارة».. فرص عمل جديدة فى إحدى شركات البترول الحكومية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

مصر تحقق 117 مليار جنيه سنويا من شبكة الطرق

الحسين عبدالرازق

الكلام في الممنوع!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المال العام .. ورؤوس حان قطافها!

إبراهيم داود

عطايا بيرم التونسى

ماجد حبته

غباء إثيوبى غير مفاجئ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه [7]

جمال-أسعد

فستان حبيبة والوصاية الدينية

القس. رفعت فكرى

الأصوليون وعقدة الفستان!

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة في حماية شرطة الاحتلال

بعد تزايد استخدامها ضد مظاهرات الفلسطينيين: ماهي بندقية "الروجر" الإسرائيلية؟

وزير إسرائيلي: نتواصل مع «يونيفيل» لتقديم مساعدات إلى اللبنانيين