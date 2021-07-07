تحصين 62 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إنه تم تحصين 62 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، على مستوى المحافظة، منذ بداية الحملة القومية وحتى اليوم الأربعاء.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة يبلغ 266554 حيوان، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة ، لافتا أن حملات الطب البيطري تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.

وأشار " أنور" إلى مروره الدائم ومتابعته الدورية لأعمال تنفيذ هذه الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية تجنبًا لإصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين، و تقديم المحافظة كافة سبل الدعم لمثل هذه الحملات الوقائية، التي تستهدف تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى استمرار عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك، في إطار حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واهتمامه بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة على الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمستمرة بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الغربية على تكثيف الحملات واستمرارها طوال العام لحماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية لتقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة لإنجاح تلك الحملات وتحقيق المستهدف منها للحفاظ على الثروة الحيوانية

ومن جانبه، وجه محافظ الغربية رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها.

جدير بالذكر، أن محافظة الغربية قد حصلت على مركز متقدم على مستوى الجمهورية في الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع وذلك منذ انطلاق الحملة.