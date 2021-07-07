الأربعاء 07 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات مكبرة لأعمال التطوير ورفع الإشغالات والتعديات بكفر الشيخ

إزالة التعديات
إزالة التعديات

شهد مركز ومدينة كفر الشيخ، حملات مكثفة لرفع كفاءة  النظافة والتجميل وإزالة تراكمات القمامة، ورفع الإشغالات، وتحسين الخدمات والمرافق، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.  

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بدء أعمال التطوير والتوسعة ورفع كفاءة شارع المدارس، ووضع البلدورات الجديدة على جانبي الطريق، وكذلك في الجزيرة الوسطى، فضلاً عن تطوير الشوارع الفرعية بمحيط معهد الأورام الجديد، بالتوازي مع أعمال التطوير بالشارع الرئيسي وتوسعته.

وفي سياقٍ متصل، تابع رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الحملة الموسعة لإزالة ورفع الإشغالات بمنطقة وسط البلد، وشارعي الدلتا، والبلدية، وميدان بيع المصنوعات.

كما شهدت مدينة مصيف بلطيم، حملات مكبرة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.  

حيث تابع العميد هاني عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم،  حملات النظافة العامة بمداخل ومخارج المدينة، والشوارع الرئيسية والفرعية، فضلاً عن إزالة الحشائش الضارة، ونظافة الجزر الوسطى، وكافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات بالإضافة إلى إزالة المتولد اليومى من القمامة أولاً بأول.

كما تابع رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار أعمال رصف الطرق بالمدينة، ووضع طبقة السن ودمجها تمهيداً لوضع طبقة الأسفلت واستكمال أعمال الرصف.

كما شهدت مدينة برج البرلس، حملات مكثفة للتطهير والتعقيم، وتحسين الخدمات والمرافق، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.  

تابع الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال الرش والتطهير والتعقيم الوقائي لمستشفى برج البرلس المركزي، ومجلس المدينة، وماكينة الصرافة ( ATM)، والمنشآت الخدمية، والشوارع المحيطة بها، وكذا الميادين العامة، والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة.

وفي سياقٍ متصل، تابع رئيس مدينة برج البرلس، أعمال تسليك وتطهير بيارات الصرف الصحي، و الصيانة الوقائية، وتغيير الأغطية التالفة لرفع كفاءة المرافق العامة بالمدينة.

 

بلطيم برج البرلس تعديات إشغالات إزالات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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