بحد أدنى 235 درجة.. محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تنسيق التقديم للثانوي العام للعام الدراسي 2021-2022 ليكون بحد أدنى 235 درجة، ويكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بمدارس الخدمات أقل 30 درجة من الحد الأدنى.



وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن التنسيق سيتم تقسيمه إلى 4 مراحل الأولى لتقديم الطلاب الحاصلين على مجموع من 280 درجة وحتى 255 درجة، والمرحلة الثانية ويتم فيها استقبال أوراق الطلاب الحاصلين على مجموع 254 درجة وحتى 245 درجة، والمرحلة الثالثة ويتم فيها استيعاب الطلاب الحاصلين على 244 درجة حتى 235 درجة ، أما المرحلة الرابعة فيتم فيها استقبال أوراق الطلاب المتخلفين عن التقديم في المراحل الثلاثة السابقة.



وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم، أن كل مرحلة ستستغرق 3 أيام وسيتم إعلان مواعيد التقديم في الإدارات التعليمية التابعين لها، مشيرا إلى أنه سيتم قبول الطلاب حسب المربع السكني أو مربع الادارة التعليمية التي حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.



وشدد مدير المديرية على أنه لن يسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقاهرة (رسمي) إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من إحدى مدارس القاهرة، ولا يسمح اطلاقاً لطلاب الصف الأول الثانوي بأي محافظة التحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم وطبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أكد في وقت سابق، أن العاصمة أنهت استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ يوم 10 الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه سيجرى تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات.