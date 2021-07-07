الأربعاء 07 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الاستعلام عن نتيجة قبول الطلاب في الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2021

أرشيفية
أرشيفية

الاستعلام عن نتيجة قبول الطلاب في الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تتقدم مؤشرات البحث عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ غلق باب التقديم الإلكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط الاستعلام وكيفية الحصول على نتيجة قبول الالتحاق بالمدارس في العام الدراسي المقبل ( 2021-2022).

نتيجة قبول الطلاب في الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2021

يمكن لأولياء الأمور الذين تقدموا بطلبات إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية والتجريبية في العام الدراسي المقبل ( 2021-2022) خلال الفترة التي حددتها وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني من 1 إلى 30 يونيو الماضي  الاستعلام الالكتروني عن نتيجة القبول عبر موقع للوزارة من خلال هذا الرابط ( من هنا) الذي خصصته لكافة الخدمات التي تقدمها لأولياء الأمور لرفع الأعباء عنهم عقب إدخال كافة البيانات المطلوبة للاستعلام خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة بين المواطنين.

خطوات الحصول على نتيجة التقديم الصف الأول الابتدائي

يمكن لأولياء الأمور الاستعلام الالكتروني عن موقف أبنائهم من التقديم في الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية والحكومية بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط ( من هنا)
  • كتابة اسم المستخدم والرقم السري 
    اختيار الاستعلام عن نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي
  • تحديد نوع التعليم المتقدم له الطالب ( تجريبي، حكومي)
  • تحديد محافظة الإقامة
  • كتابة بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك
  • كتابة بيانات ولي الأمر
  • الضغط على كلمة الاستعلام
  • ظهور رسالة بموقف الطالب من الالتحاق بالمدارس المتقدم لها (قبول، رفض، الاستعلام في المرحلة القادمة).
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الخطوات الصحيحة للاستعلام عن نتيجة قبول رياض الأطفال

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كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2022 للعام الدراسي الجديد؟

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رابط بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2021

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رابط التحويل بين المدارس 

الاستعلام عن نتيجة قبول الطلاب في الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2021 و رابط التحويل الالكتروني بين المدارس الحكومية والتجريبية من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الالكترونية لرغبة أولياء الأمور في إنهاء كافة الشؤون الخاصة بالعام الدراسي المقبل ( 2021_2022) حيث يمكن تقديم طلبات التحويل من مدرسة إلى أخرى من خلال هذا الرابط ( من هنا).

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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