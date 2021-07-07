الأربعاء 07 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استعدادًا للسياحة الروسية.. بيجاس العالمية توقع حجوزات فنادق سياحة بالغردقة

فنادق الغردقة
فنادق الغردقة

بدأت مجموعة فنادق سياحية بمدينة الغردقة في تلقى حجوزات رحلات السياحة الروسية، وذلك عقب اتفاق بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتين باستئناف عودة حركة الطيران المباشر بين روسيا والمدن السياحية المصرية منها الغردقة وشرم الشيخ، بعد توقف دام لـ6 سنوات منذ حادث سقوط الطائرة الروسية عقب إقلاعها بدقائق من مطار شرم الشيخ في العام 2015.

ووقعت مجموعة فنادق سياحية بمنطقة هاواى شمالي مدينة الغردقة تعاقدًا مع شركة "بيجاس" السياحية وهي واحدة من أكبر الشركات العالمية التي تعمل في السياحة الروسية واكبر مصدر للسائحين الروس في العالم وتستحوذ على نسبة كبيرة من سوق السياحة الروسي على مستوى العالم.

وأكد سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إن عودة السياحة الروسية للغردقة خلال الأيام القليلةالمقبلة،مؤكدا على أن الفناق بدأت تتلقى حجوزات من شركات السياحة الروسية التي تعمل في مصر ويرجع ذلك إلى المفاوضات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع فلاديمير بوتين رئيس روسيا  لافتا إلى جهود الحكومة المصرية المبذولة في القطاع السياحي لاستقطاب أسواق سياحية.

ومن جانبه قال حسام عسكر مدير التسويق والمبيعات لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة أن قرار رئيس الوزراء برفع نسبة الإشغالات بالفنادقإلى 70 في المائة جاء في الوقت المناسب وخاصة مع بداية الموسم السياحي الصيفي واستئناف عودة حركة السياحة الروسية لفنادقالغردقة، لافتًا إلى أن المكاسب من وراء عودة السياحة الروسية من المتوقع أن تتخطى  حاجز الـ 4مليارات دولا سنويًا.

انتعاش نسب الإشغال بفنادق البحر الأحمر.. وخبير سياحي: عُدنا للريادة السياحية

تشهد الفنادق السياحية بمحافظة البحر الأحمر حالة من الانتعاشة تزامنًا مع بدء اجازات الصيف للمصريين ووصول رحلات سياحية جديدة قادمة من عدّة دول أجنبية، حيث وصلت نسب الاشغال الي معدلات كبيرة في معظم الفنادق.
 وقال محمد حمدي مدير عام أحد الفنادق السياحية شمالي مدينة الغردقة، أن نسب الاشغال بالفنادق في الفترة الاخيرة تثبت تحسن وانتعاش القطاع السياحي وخاصة مع وصول افواج كبيرة من السياحة الداخلية، بجانب وصول رحلات من دول اجنبية ودول مختلفة منها اوكرانيا والمانياوبيلاروسيا والتشيك وغيرها، مشيرًا الي أن معدل الاشغال وصل في بعض الفنادق الي 100% من نسبة التشغيل المسموح بها طبقًا لماحدده مجلس الوزراء بتشغيل الفنادق بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية.

وأشاد حمدي بقرار رئيس مجلس الوزارء برفع نسب التشغيل بالفنادق السياحية من 50 % الي 70% من إجمالي غرف الفنادق، مؤكدًا أنالقرار جاءت في وقتٍ مناسب وخاصة أنه سيكون هناك اقبالًا من المصريين والسياح الاجانب علي فنادق البحرالاحمر خلال فترة عيدالاضحي المبارك.

فنادق الغردقة
فنادق الغردقة
فنادق الغردقة
فنادق الغردقة
فنادق الغردقة
فنادق الغردقة
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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