قائمة إجازات 2021 القادمة.. في شهر يوليو 9 أيام

إجازات 2021 القادمة من أكثر الكلمات البحثية التي تتصدر قائمة البحث عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ بداية العام الحالي لرغبة الكثير من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعات الخاصة في معرفة الإجازات مدفوعة الأجر التي تمنحها لهم الدولة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير القائمة الكاملة للإجازات المتبقية في العام الحالي و إجازات شهر يوليو الجاري.

ما هي قائمة إجازات 2021 القادمة

وفقا للمركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية المنوط بتحديد الإجازات الرسمية للدولة فإن هناك 8 أيام إجازة رسمية متبقية للعام الحالي 2021 ويجوز للحكومة الممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استبدال يوم آخر مكان يوم في بداية أيام العمل الأسبوعية أو نهايتها بأي من أيام الإجازات التالية:-

يوم الاثنين الموافق 19 يوليو الجاري نظرا لكونه إجازة وقفة عرفات

يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو الجاري نظرا لكونه أول أيام عيد الأضحى المبارك

الأربعاء الموافق 21 يوليو الجاري نظرا لكونه ثان أيام عيد الأضحى المبارك

الخميس الموافق 22 يوليو الجاري نظرا لكونه ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

الجمعة الموافق 23 يوليو الجاري نظرا لكونه رابع أيام عيد الأضحى المبارك وثورة يوليو

الاثنين الموافق 9 أغسطس المقبل نظرا لكونه رأس السنة الهجرية

الأربعاء الموافق 6 أكتوبر نظرا لكونه عيد القوات المسلحة في ذكرى انتصارات أكتوبر

الاثنين 18 أكتوبر المقبل نظرا لكونه ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

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جدول إجازات شهر يوليو 2021 كاملا

إجازات شهر يوليو الجاري

يحظى شهر يوليو الجاري بأكبر عدد أيام إجازات 2021 القادمة والتي وصل عددها إلى 15 يوما يتخللها 9 أيام متواصلة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك هى (عطلين أسبوعية جمعة وسبت و يوم وقفة عرفات، و4 أيام عيد الأضحى وعطلتين أسبوعية) والمرتبة بالشكل التالي إجازة وقفة عرفات و4 أيام عيد الأضحى المبارك بالإضافة إلى ثورة يوليو المجيدة والعطلات الأسبوعية والتي وصلت إلى 10 أيام خلال الشهر الجاري وهي الجمعة 2 يوليو السبت 3 يوليو، الجمعة 9 يوليو والسبت 10 يوليو، الجمعة 16 يوليو السبت 17 يوليو، والجمعة 23 يوليو، السبت 24 يوليو، الجمعة 30 يوليو والسبت 31 يوليو .