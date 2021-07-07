مقتل جندى وإصابة 3 آخرين فى انفجار قنبلة بتايلاند

أعلنت سلطات الأمن التايلاندية مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين، إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة خانا الليلة الماضية.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، اليوم الأربعاء، عن ضابط المناوبة في مقاطعة تشانا، بول كابت سومتشاي سونس، قوله إن دورية من سرية المشاة رقم 2531 كانت قد توقفت للراحة في كوخ بقرية بان لانجا في تامبون بان نا، وكانت القنبلة مزروعة تحت الكوخ وتم تفجيرها بالتحكم عن بعد.

وأسفر الانفجار عن مقتل الرقيب نيتيبوت فيتشارات وإصابة ثلاثة جنود آخرين، وتم نقل الجرحى إلى مستشفى تشانا.

وبدأت السلطات التايلاندية التحقيق في ملابسات الحادث.

وفي سياق أخر، أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، تسجيل 6519 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 301 ألف و172 حالة.

وذكر المركز- في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت 54 حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 2387 وفاة.

ومن بين الحالات الجديدة 6464 حالة من العامة و55 حالة من السجون.

وأبلغ المركز عن ارتفاع حالات التعافي من الفيروس إلى 231 ألفا و171 حالة بعد تسجيل 4148 حالة تعاف جديدة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.