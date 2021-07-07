الأربعاء 07 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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حوادث

الذكرى الرابعة لاستشهاد «البطل منسى».. أسطورة «لن تموت»

الشهيد البطل أحمد
الشهيد البطل أحمد المنسي

تحل اليوم الذكرى الرابعة لاستشهاد البطل المقاتل العقيد أحمد منسي، الذي استشهد يوم 7 يوليو عام 2017، بعد هجوم من الجماعات الإرهابية التي استهدفت كمين البرث جنوب رفح، والذي تولى تأمينه الشهيد أحمد منسي وقيادة كتيبة 103 صاعقة بالعريش في شمال سيناء.

ولد الشهيد أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، في 4 أكتوبر عام 1978 بمنيا القمح في محافظة الشرقية، والتحق بالكلية الحربية وتخرج ضمن الدفعة 92 حربية، وعمل بعد التخرج كضابط بوحدات الصاعقة، وكان من الضباط المميزين، وخدم لفترة طويلة فى الوحدة 999 قتال.

والتحق الشهيد البطل بأول دورة للقوات الخاصة الاستكشافية المعروفة باسم الـ "SEAL" عام 2001 وحصل على الفرقة ذاتها من أمريكا 2006، كما حصل في عام 2013 على ماجستير العلوم العسكرية دورة أركان حرب من كلية القادة والأركان، وتولى قيادة الكتيبة 103 صاعقة،  خلفاً للعقيد الشهيد البطل رامي حسنين 2016.

وفي مثل هذا اليوم في 7 يوليو 2017، دفع الشهيد البطل أحمد منسي ورجاله حياتهم فداءً للوطن، مدافعين عن كمين البرث لتخلد ذكراهم في أذهان العالم أجمع، وترك البطل الراحل تسجيلا صوتيا قبل استشهاده وهو يتحدث في اللاسلكي، قائلاً: "الله أكبر لكل أبطال شمال سيناء، يمكن تكون دي آخر لحظات حياتي في الدنيا،  أنا لسه عايش، في هجوم لجماعة الدواعش التكفيريين علينا في منطقة البرث برفح.. دخلوا بكام عربية مفخخة وهدموا المباني، أنا لسه عايش أنا وأربع عساكر متمسكين بالأرض" ثم ردد الشهادة.

أحمد منسي العقيد أحمد منسي البطل منسي شمال سيناء العريش

رئيس التحرير

وائل لطفي

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