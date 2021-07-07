«حماة الوطن»: نسخر كافة إمكانياتنا لدعم المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعًا موسعًا مع وفد حزب حماة الوطن برئاسة النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن.

وقدم النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، الشكر على عقد اللقاء الثاني ومناقشة ما يمكن أن يقوم به الحزب في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

ولفت إلى أن "حماة الوطن" لديه قامات وخبرات كبيرة في مجال التدريب على الحرف، مشيرًا إلى أن الحزب قد أعد خطة عمل تستهدف الطلاب خريجي المدارس الفنية ممن لم يجدوا فرص عمل في مصر، حيث سيتم تدريبهم وتأهيلهم وفقا لاحتياجات سوق العمل في الخارج.

شارك في الاجتماع كل من الدكتور أحمد العطيفي، أمين عام التنظيم بالحزب، والدكتور عمرو سليمان، أمين أمانة اللجان النوعية المتخصصة، والدكتور عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بالحزب، والدكتورة سمر عبد العظيم أمين عام لجنة التعليم بالحزب، وهدى سعد، رئيس قطاع المكتب الفني للأمين العام للحزب، والدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، والسفير محمد خيرت مستشار وزيرة الهجرة للتعاون الدولي والمنظمات، وممثلي وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي.

وخلال الاجتماع، تم بحث التعاون المشترك بين الوزارة والحزب في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، بشأن إيجاد البدائل الآمنة وتدريب وتأهيل العمالة المصرية لتكون متوافقة ومتطلبات سوق العمل داخليا وخارجيا وفقا للمعايير الدولية، في المحافظات والقرى المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف الأمين العام لحزب حماة الوطن، أنه سيتم استغلال تواجد الحزب في محافظات مصر لتنظيم دورات تدريبية على مستوى تلك المحافظات، على كافة المواضيع التي من شأنها تأهيلهم لسوق العمل في الخارج من مهارات التواصل والحرف اليدوية وإدارة المشروعات والتفاوض، مشيرًا إلى أن الحزب يولي اهتماما كبيرا بالمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" وتدريب العمالة المصرية لسوق العمل داخليا وخارجيا، ويعمل جنبا إلى جنب مع كافة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ويسخر كافة إمكانياته من أجل تحقيق ذلك، لافتًا إلى أنه بالإعداد الجيد للشباب المصري على الحرف التي يحتاجها السوق في الخارج سيسهل من العمل على تصدير العمالة المصرية للخارج وبطريقة شرعية.

واختتمت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم اللقاء بالترحيب بالتعاون مع حزب حماة الوطن ووزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في تدريب الشباب، في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، مثمنة ما ورد بالاجتماع من مناقشات ونتائج، حيث تم الاتفاق على إعداد تصور نهائي بشأن تعاون وزارة الهجرة وحزب حماة الوطن ووزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، يتضمن آلية العمل التي سيتم من خلالها هذا التعاون المثمر.