مصرع 5 فى الأمطار الغزيرة جنوب المكسيك

أعلنت السلطات في المكسيك مصرع 5 أشخاص على الأقل بسبب الأمطار الغزيرة التي أخذت تهطل مؤخرا على مناطق جنوب البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم جراء سقوط منزلهم بسبب انهيار طيني ناجم عن الأمطار الغزيرة فيما لقيت سائحة برتغالية مصرعها بعد غرقها في أحد الأنهار حيث ارتفع منسوبها بشكل كبير بسبب مياه الأمطار الغزيرة.

بدوره، قال مكتب الدفاع المدني بولاية "تشياباس" إن الانهيار الأرضي أودى بحياة سيدة وثلاثة أطفال في منطقة ريفية خارج عاصمة الولاية.

وقد عثر رجال الإنقاذ على جثة سيدة برتغالية تبلغ من العمر 23 عاما على بعد عدة أميال من مصب أحد الأنهار حيث سقطت أو كانت تغوص في سلسلة من الشلالات الصغيرة المعروفة باسم "أجوا أزول".

كورونا في المكسيك

وفي سياق آخر، سجلت السلطات الصحية المكسيكية أكبر قفزة يومية في إصابات فيروس كورونا منذ أواخر فبراير، في مؤشر على تزايد انتشار الوباء مع تباطؤ عمليات التطعيم للوقاية من الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة عن رصد 7989 إصابة جديدة مؤكدة بمرض "كوفيد-19" فضلا عن 269 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و549862 والوفيات إلى 233958.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الجديدة المسجل يوم الثلاثاء هو أكبر حصيلة يومية منذ 26 فبراير .

وترجح الحكومة أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بشكل كبير.

وذكرت بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى 60 بالمئة على الأقل من الرقم الرسمي.

كورونا حول العالم



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.