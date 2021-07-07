«مكرم»: منظومة التعليم الفني وتأهيل الشباب قاطرة للتنمية الحقيقة

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعًا موسعًا مع وفد حزب حماة الوطن برئاسة النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن.

شارك في الاجتماع كل من الدكتور أحمد العطيفي، أمين عام التنظيم بالحزب، والدكتور عمرو سليمان، أمين أمانة اللجان النوعية المتخصصة، والدكتور عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بالحزب، والدكتورة سمر عبد العظيم أمين عام لجنة التعليم بالحزب، وهدى سعد، رئيس قطاع المكتب الفني للأمين العام للحزب، والدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، والسفير محمد خيرت مستشار وزيرة الهجرة للتعاون الدولي والمنظمات، وممثلي وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي.

وخلال الاجتماع، تم بحث التعاون المشترك بين الوزارة والحزب في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، بشأن إيجاد البدائل الآمنة وتدريب وتأهيل العمالة المصرية لتكون متوافقة ومتطلبات سوق العمل داخليا وخارجيا وفقا للمعايير الدولية، في المحافظات والقرى المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بهذا اللقاء وتضافر الجهود والتعاون بين كافة الجهات في الدولة لخدمة وتلبية احتياجات المواطن المصري، مشيرة إلى تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزارة الهجرة بالتنسيق بين الجهات المعنية والعمل على تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد الفرص البديلة الآمنة، وإعطاء رسالة للشباب المصري بأن دولته تقف بجانبه وتنقذه من "مراكب الموت".

وأشادت وزيرة الهجرة بما تقوم به وزارة التربية والتعليم من جهد لتطوير التعليم الفني في مصر، وافتتاح المدارس التكنولوجية والتي وصل عددها إلى 36 مدرسة، مشيرة إلى أن الاهتمام بالتعليم والتأهيل الفني ودعمه وربطه بسوق العمل، وتغيير نظرة المجتمع المصري هو الأمل في إحداث التنمية الحقيقية، كما يحدث في كافة دول العالم حيث يعتمد اقتصاد هذه الدول على خريجي التعليم الفني، مشيرة إلى أن منظومة التعليم الفني هي قاطرة للتنمية الحقيقة، وتحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأكدت الوزيرة أهمية تأهيل الشباب المصري لثقافة الدول التي سيعمل بها في الخارج، وأيضا اللغة الخاصة بها حتى لا يتعرضون إلى صعوبات خلال فترة عملهم وخصوصا في بداية تواجدهم في الخارج.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو وزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، ما يقومون به من جهود في تطوير التعليم الفني وإنشاء المدارس التكنولوجية والتوسع بها، فضلًا عن دور منظمات المجتمع المدني في تدريب الشباب على المهن والحرف اليدوية وريادة الأعمال.

واختتمت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم اللقاء بالترحيب بالتعاون مع حزب حماة الوطن ووزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في تدريب الشباب، في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، مثمنة ما ورد بالاجتماع من مناقشات ونتائج، حيث تم الاتفاق على إعداد تصور نهائي بشأن تعاون وزارة الهجرة وحزب حماة الوطن ووزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، يتضمن آلية العمل التي سيتم من خلالها هذا التعاون المثمر.