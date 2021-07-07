اليوم.. احتفالية لإحياء حوار الحضارات بمكتبة الإسكندرية

ينظم مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، بمكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، احتفالية بعنوان "كوزموبوليتانية الإسكندرية"، بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية.

في إطار جهود مكتبة الإسكندرية وسعيها الحثيث لإحياء حوار الحضارات خاصة ما بين دول البحر المتوسط، وتأكيدًا على ما تتميز به مدينة الإسكندرية من كونها بوتقة انصهرت فيها كل الحضارات.

يأتي ذلك بحضور الدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، و السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار.

وأكد الدكتور مصطفى الفقى؛ مدير مكتبة الإسكندرية، حرصه على تنظيم تلك الاحتفالية تأكيدًا على رسالة مكتبة الإسكندرية بكونها نافذة العالم على مصر ونافذة مصر على العالم، وأيضًا كونها مركزًا للإشعاع الحضاري ومنارة لإعلاء قيم التسامح والتفاهم والحوار بين الشعوب.

تتضمن فعاليات الاحتفالية عرض فيلم "وطن بالاختيار" وهو نتاج الشراكة ما بين البرنامج الأوروبي التابع للعلاقات الدولية بالهيئة الوطنية للإعلام والاتحاد الأوروبي، ويتناول شباب الجاليات الأجنبية المنتمين إلى الإسكندرية "الكوزموبوليتانية" الذين اختاروا البقاء في الإسكندرية مهد حضارات دول البحر المتوسط.

يلي عرض الفيلم إلقاء كلمات من عدد من كبار المسؤولين تعقيبًا على الموضوع المطروح مع مناقشة مشروعات الشراكة القائمة بالفعل مع الدول الأجنبية والخطط المستقبلية التي تهدف إلى استدامة الحوار والتعاون، كما يتم تكريم فريق عمل فيلم "وطن بالاختيار" وتختتم الاحتفالية بفقرة غنائية للفنانة السكندرية اليونانية مارلين روزوغلو.

جدير بالذكر أن مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط منوط بدراسة الإسكندرية من مختلف المجالات عبر العصور بما في ذلك علاقة المدينة ثقافيًا منذ القدم بمدن البحر المتوسط.