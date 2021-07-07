610 إصابات جديدة و33 وفاة بكورونا في أوكرانيا 

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم الأربعاء، تسجيل 610 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى مليوني و238 ألف و974 شخصًا.

وذكرت الوزارة في بيانها اليومي وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم)، أنه تم خلال نفس الفترة تسجيل 33 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 52 ألف و 537 حالة وفاة.

وتعافى على مدار أمس 1666 شخص، ليرتفع بذلك عدد المتعافين في البلاد إلى مليوني و174 ألفا و353 شخصًا، بحسب وزارة الصحة الأوكرانية.