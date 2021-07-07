الأربعاء 07 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

610 إصابات جديدة و33 وفاة بكورونا في أوكرانيا 

كورونا في أوكرانيا 
كورونا في أوكرانيا 

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم الأربعاء، تسجيل 610 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى مليوني و238 ألف و974 شخصًا.

وذكرت الوزارة في بيانها اليومي وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم)، أنه تم خلال نفس الفترة تسجيل 33 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 52 ألف و 537 حالة وفاة.

وتعافى على مدار أمس 1666 شخص، ليرتفع بذلك عدد المتعافين في البلاد إلى مليوني و174 ألفا و353 شخصًا، بحسب وزارة الصحة الأوكرانية.

الصحة العالمية كورونا عالميا لقاحات كوفيد-19 كييف أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

القبض على رجل أعمال وعضو مجلس إدارة نادٍ شهير بالتجمع

رئيس شركة موديرنا يحذر: فيروس كورونا لن يختفى من الكوكب

طفلتها بجوارها.. القصة الكاملة للعثور على جثة سيدة متحللة في الغردقة

تطور جديد في «نزاع ميراث» مجدي عبد الغني وأقاربه بالمحاكم

لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار قديم بمحرم بك في الإسكندرية

الذكرى الرابعة لاستشهاد «البطل منسى».. أسطورة «لن تموت»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

مصر تحقق 117 مليار جنيه سنويا من شبكة الطرق

الحسين عبدالرازق

الكلام في الممنوع!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المال العام .. ورؤوس حان قطافها!

إبراهيم داود

عطايا بيرم التونسى

ماجد حبته

غباء إثيوبى غير مفاجئ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه [7]

جمال-أسعد

فستان حبيبة والوصاية الدينية

القس. رفعت فكرى

الأصوليون وعقدة الفستان!

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة في حماية شرطة الاحتلال

بعد تزايد استخدامها ضد مظاهرات الفلسطينيين: ماهي بندقية "الروجر" الإسرائيلية؟

وزير إسرائيلي: نتواصل مع «يونيفيل» لتقديم مساعدات إلى اللبنانيين