اليابان تخطط لخفض الحد الأقصى لجمهور الأولمبياد إلى 5 آلاف شخص

أفاد مسؤولون مطلعون اليوم الأربعاء، بأن اليابان تخطط لخفض الحد الأقصى لعدد الجمهور المسموح له بحضور أولمبياد طوكيو إلى 5 آلاف شخص مع احتمالية إجراء قرعة جديدة لحاملي التذاكر في حالة تمديد حالة الطوارئ المفروضة في مواجهة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن المسؤولين قولهم إنه من المتوقع أيضًا أن يعقد المنظمون جميع الجلسات بدون جمهور عام، بما في ذلك حفلتي الافتتاح والختام في الاستاد الوطني.

ووفقا للمسؤولين فقد وجدت الحكومة اليابانية والمنظمون الآخرون صعوبة أكبر في تنظيم الألعاب الأولمبية بحضور 50 في المئة من القدرة الاستيعابية للملاعب بحد أقصى 10 آلاف شخص، وسط ظهور مؤشرات على موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة طوكيو، مدفوعة بسلالات متحورة شديدة العدوى.

ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة اليابانية قرارًا في وقت لاحق من هذا الأسبوع بشأن تمديد فترة الطوارئ التي تغطي العاصمة طوكيو.

وكان رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا قد حذّر في وقت سابق من إمكانية إقامة أولمبياد طوكيو 2020 المؤجلة من العام الماضي بسب فيروس كورونا، خلف أبواب موصدة وسط مخاوف السلطات المحلية من تجدد ارتفاع حالات الإصابة بالجائحة في العاصمة.

ومن المنتظر أن تنطلق الألعاب، التي تأجلت بالفعل لعام واحد، في 23 يوليو الحالي رغم المخاوف من أن يؤدي تدفق عشرات الآلاف من جميع أنحاء العالم إلى موجات جديدة من العدوى.

وفي وقت سابق، وافق منظمو أولمبياد طوكيو في اليابان على انسحاب عدد من المدارس، التي لم تعد ترغب في المشاركة في برنامج يتيح للطلاب فرصة مشاهدة الأحداث في الأماكن القريبة وسط مخاوف من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأفادت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية - في نبأ نشرته على موقعها الالكتروني - بأنه جرى حجز ما يقرب من 1.3 مليون تذكرة لبرنامج المدارس في العام الماضي. ولكن في المناطق المحيطة بطوكيو التي تستضيف العديد من الأحداث الأولمبية، مثل محافظتي تشيبا وكاناجاوا، تم إلغاء أكثر من نصف تذاكر البرنامج.