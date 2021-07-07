هارب من 124 حكماً.. تفاصيل القبض على العضو السابق بـ«مجلس الأهلي»

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، أمس الثلاثاء، القبض على رجل الأعمال محمد عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق، في منطقة التجمع الخامس.

وثارت التساؤلات حول الاتهامات الموجهة إلى «عبدالوهاب»، إذ أكدت مصادر مطلعة أن رجل الأعمال المضبوط هارب من 124 حكماً قضائياً بإجمالي عدد سنوات حبس تتجاوز الـ20 عاماً بينها أحكام واجبة النفاذ.

وبحسب مصادر مطلعة كشفت عن هوية رجل الأعمال المحكوم عليه محمد عبدالوهاب، فقد ألقت مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة القبض عليه في فبراير 2015، لتنفيذ مجموعة أحكام صادرة ضده نهائياً بالحبس 3 سنوات، في قضايا شيكات دون رصيد.

وأضافت المصادر أن «عبدالوهاب» سبق اتهامه بالتسبب في خلافات بين أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي أثناء عضويته بمجلس النادي في 2016.

وجرى استبعاده في فبراير 2017 حينما أصدر وزير الشباب والرياضة، خالد عبدالعزيز، آنذاك، قراراً بتعيين مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي لمدة عام، وذلك بعد أن انتهت مدة مجلس إدارة الأهلي.

وشهد قرار وزير الرياضة السابق، استبعاد محمد عبدالوهاب، عضو مجلس الإدارة، مع الاحتفاظ بباقي الأعضاء، وشمل كل من محمود طاهر رئيس المجلس الإدارة، مصطفى كامل زاهر أمينًا للصندوق، عماد محمد وحيد «عضو مجلس الإدارة»، مهند مجدي عبدالعزيز «عضو مجلس الإدارة»، مروان هشام «عضو مجلس الإدارة»، محمد جمال هليل «عضو مجلس الإدارة».

وقالت مصادر قانونية أن إجراءات القبض على المحكوم عليه جرت وفقا للقانون وجرى اصطحابه إلى قسم الشرطة وفحص الأوراق الخاصة به، تمهيدا لعرضه على المحكمة المختصة وايداعه في السجن لقضاء فترة العقوبة.